TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 20. Jul (Reuters) - Die europäischen Aktienmärkte haben in der zurückliegenden Woche leicht zugelegt. Im Dax sorgten vor allem die Spekulationen um eine Zerschlagung von Thyssenkrupp für Furore. Die Aktien des Traditionskonzerns zählten mit einem Plus von sechs Prozent zu den Dax-Favoriten. Zudem konnte die Deutsche Bank mit ihrem vorläufigen Zwischenbericht einigen Investoren Kauflaune machen. Indizes +/- Stand Stand in 20.07.18 Vorwoche % Dax +0,2 12.561,42 12.540,73 EuroStoxx50 +0,2 3.460,03 3.454,54 Stoxx50 +0,3 3.098,75 3.089,37 EuroStoxx-Autoindex -0,7 535,24 538,86 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Deutsche Bank AG +6,8 10,26 9,61 Thyssenkrupp AG +6,0 21,85 20,62 Covestro AG +4,6 80,22 76,66 Lufthansa AG +4,6 21,32 20,39 Infineon AG +4,4 22,88 21,92 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Continental AG -3,2 195,30 201,80 Linde AG -2,8 210,00 216,00 SAP SE -2,7 99,99 102,78 Münchener Rück -2,4 182,95 187,50 Bayer AG -1,4 92,05 93,39 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % ASML Holding NV 10,2 188,45 170,95 Deutsche Bank AG +6,8 10,26 9,61 Fresenius SE +4,3 69,46 66,60 Deutsche Post AG +3,1 28,93 28,06 Unilever NV +3,0 49,47 48,02 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Orange SA -3,5 14,10 14,60 SAP SE -2,7 99,99 102,78 Vivendi SA -2,5 20,94 21,47 Münchener Rück -2,4 182,95 187,50 Intesa Sanpaolo SpA -2,2 2,41 2,46 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Nokian Tyres plc +3,2 35,20 34,11 Pirelli & C SpA +2,6 7,14 6,96 HELLA +1,7 50,20 49,38 Michelin SCA +1,3 108,15 106,80 Rheinmetall AG +1,0 101,40 100,40 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Faurecia SA -4,4 58,62 61,32 Plastic Omnium SA -3,6 36,12 37,47 Valeo SA -3,2 47,57 49,16 Continental AG -3,2 195,30 201,80 Ferrari NV -2,2 119,80 122,45 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Technologie +2,1 548,44 537,37 Nahrungsmittel +1,4 608,87 600,34 Konsumgüter +1,1 886,81 877,22 Chemie +0,8 1.106,64 1.098,06 Einzelhandel +0,7 532,46 528,87 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in 20.07.18 Vorwoche % Rohstoffe -3,6 255,60 265,21 Medien -3,0 224,91 231,87 Öl und Gas -1,3 348,73 353,17 Telekom -1,2 287,08 290,70 Bau -1,0 435,48 439,84 (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)