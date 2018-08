TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 24. Aug (Reuters) - Fed-Chef Jerome Powell hat Anleger mit dem Festhalten an seinem Zinskurs beruhigt. Auf Wochensicht gelang dem Dax ein Plus von 1,5 Prozent. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 24.08 oche .18 Dax +1, 12.39 12.21 5 4,52 0,55 EuroStoxx50<.STOXX50 +1, 3.427 3.372 E> 6 ,44 ,94 Stoxx50 +0, 3.069 3.060 3 ,10 ,33 EuroStoxx-Autoindex< -1, 505,6 514,9 .SXAE> 8 2 1 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Deutsche Boerse +5, 117,6 111,8 AG 2 0 0 Bayer AG +4, 81,91 78,40 5 Henkel AG & Co +3, 111,6 107,9 KgaA 4 0 5 Adidas AG +3, 213,7 207,0 2 0 0 HeidelbergCement +3, 70,60 68,50 AG 1 Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Continental -14 155,4 182,6 AG ,9 5 5 Volkswagen -0, 138,0 138,7 AG 5 0 4 Daimler AG -0, 54,75 54,92 3 E.ON SE -0, 9,50 9,52 3 Bayerische Motoren -0, 81,29 81,41 Werke AG 1 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Vivendi SA +4, 22,43 21,40 8 Nokia Oyj +4, 4,80 4,58 8 Total SA +4, 54,87 52,40 7 Bayer AG +4, 81,91 78,40 5 Eni SpA +3, 16,40 15,82 6 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Anheuser Busch Inbev -2, 84,73 86,97 NV 6 Volkswagen -0, 138,0 138,7 AG 5 0 4 WFD Unibail Rodamco -0, 185,5 186,4 NV 5 5 5 Enel SpA -0, 4,41 4,43 5 Daimler AG -0, 54,75 54,92 3 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Fiat Chrysler +5, 14,49 13,71 Automobiles 7 NV Ferrari NV +4, 109,7 105,1 4 5 5 Porsche Automobil +0, 53,44 53,40 Holding 1 SE Bayerische Motoren -0, 81,29 81,41 Werke AG 1 HELLA GmbH & Co -0, 50,45 50,55 KgaA 2 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Continental -14 155,4 182,6 AG ,9 5 5 Pirelli & C -5, 7,16 7,60 SpA 9 Compagnie Generale -4, 102,7 108,0 des Etablissements 9 5 0 Michelin SCA Faurecia SA -4, 50,70 53,12 6 Peugeot SA -4, 23,38 24,41 2 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Rohstoffe +4, 264,5 253,0 6 2 0 Öl und Gas +4, 360,7 346,2 2 8 4 Finanzdienstleister< +3, 456,2 439,5 .SXFE> 8 0 8 Bau +2, 433,4 422,1 7 7 6 Gesundheit +2, 827,8 808,0 5 7 4 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 24.08 oche .18 Automobil -1, 505,6 514,9 8 2 1 Nahrungsmittel<.SX3E -0, 594,3 599,7 > 9 7 5 Versorger +0, 281,3 280,7 2 5 2 Versicherung +0, 262,8 260,8 8 1 2 Telekom +0, 287,1 284,9 8 9 0 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)