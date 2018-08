TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 31. Aug (Reuters) - Das Thema Zollstreit treibt die Anleger weiter um. In der abgelaufenen Woche gab der Dax 0,2 Prozent ab. Indizes +/- Stan Stand in d Vorw % 31.08 oche .18 Dax -0, 12.36 12.39 2 4,06 4,52 EuroStoxx50<.STOXX50 -1, 3.392 3.427 E> 0 ,90 ,44 Stoxx50 -0, 3.042 3.069 9 ,34 ,10 EuroStoxx-Autoindex< +1, 513,9 505,6 .SXAE> 7 9 2 Dax +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Linde AG +3, 196,2 189,3 6 0 0 Bayerische Motoren +2, 83,41 81,29 Werke AG 6 Volkswagen +2, 140,8 138,0 AG 1 4 0 Daimler AG +1, 55,70 54,75 7 Continental +1, 158,0 155,4 AG 7 5 5 Dax +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Covestro AG -6, 73,38 78,62 7 Deutsche Lufthansa -4, 22,49 23,57 AG 6 E.ON SE -3, 9,18 9,50 3 HeidelbergCement -2, 68,58 70,60 AG 9 Commerzbank -2, 8,15 8,38 AG 7 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Bayerische Motoren +2, 83,41 81,29 Werke AG 6 Safran SA +2, 112,3 109,9 2 0 0 Volkswagen +2, 140,8 138,0 AG 1 4 0 Daimler AG +1, 55,70 54,75 7 Koninklijke Philips +1, 38,49 37,96 NV 4 EuroStoxx50 +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Industria de Diseno -8, 26,05 28,54 Textil SA 7 Anheuser Busch Inbev -4, 80,65 84,73 NV 8 Telefonica -4, 6,99 7,33 SA 6 Intesa Sanpaolo -3, 2,13 2,20 SpA 4 E.ON SE -3, 9,18 9,50 3 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Faurecia SA +4, 52,78 50,70 1 HELLA GmbH & Co +3, 52,00 50,45 KgaA 1 Renault SA +3, 74,20 72,03 0 Schaeffler +2, 11,70 11,37 AG 9 Ferrari NV +2, 112,7 109,7 7 0 5 EuroStoxx-Autowerte +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Pirelli & C -3, 6,94 7,16 SpA 0 Compagnie Generale -0, 101,9 102,7 des Etablissements 8 5 5 Michelin SCA Nokian Tyres -0, 35,55 35,70 plc 4 Compagnie Plastic -0, 34,12 34,25 Omnium SA 4 Fiat Chrysler +0, 14,56 14,49 Automobiles 5 NV EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Stärkste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Automobil +1, 513,9 505,6 7 9 2 Rohstoffe +1, 267,7 264,5 2 7 2 Chemie +0, 1.087 1.081 5 ,54 ,85 Finanzdienstleister< +0, 458,0 456,2 .SXFE> 4 6 0 Anlagenbau +0, 869,3 866,8 3 1 3 EuroStoxx-Sektoren +/- Stan Stand Schwächste in d Vorw Kursentwicklung % 31.08 oche .18 Telekom -2, 278,8 287,1 9 4 9 Reise und -2, 199,2 203,8 Freizeit 3 0 9 Banken -2, 104,1 106,6 3 6 1 Einzelhandel -2, 509,4 520,3 1 5 6 Nahrungsmittel<.SX3E -2, 582,7 594,3 > 0 4 7 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)