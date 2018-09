TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat Europas Börsen mitgezogen. Anleger blendeten das Thema drohender Handelskrieg aus und setzten auf eine Entspannung. Der Dax legte in der abgelaufenen Woche um 2,5 Prozent zu. Indizes +/- Stand Stand in 21.09.1 Vorwoc % 8 he Dax +2,5 12.430, 12.124, 88 33 EuroStoxx50 +2,6 3.430,8 3.344,6 1 3 Stoxx50 +2,0 3.067,3 3.007,8 8 9 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +4,6 535,57 512,26 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 21.09.1 Vorwoc % 8 he Commerzbank AG +8,8 9,60 8,82 Thyssenkrupp AG +7,9 20,46 18,97 Deutsche Bank +7,7 10,54 9,78 AG Linde AG +7,7 212,20 197,10 Volkswagen AG +7,2 154,38 144,00 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 21.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Fresenius Medical Care -3,1 86,92 89,66 AG & Co KGaA Vonovia SE -2,8 41,77 42,97 Deutsche Boerse -2,0 115,35 117,70 AG Fresenius SE & Co -1,9 62,40 63,60 KGaA Henkel AG & Co -1,6 104,35 106,05 KgaA EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 21.09.1 Vorwoc % 8 he Deutsche Bank +7,7 10,54 9,78 AG Volkswagen AG +7,2 154,38 144,00 Banco Santander +6,7 4,57 4,28 SA Compagnie de Saint +6,7 38,55 36,13 Gobain SA Bayer AG +6,5 76,52 71,82 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 21.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Fresenius SE & Co -1,9 62,40 63,60 KGaA Sanofi SA -1,5 74,50 75,63 WFD Unibail Rodamco -1,0 172,80 174,46 NV Koninklijke Ahold -0,9 19,32 19,50 Delhaize NV Koninklijke Philips -0,6 39,10 39,34 NV EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 21.09.1 Vorwoc % 8 he Faurecia SA +10, 57,00 51,84 0 Valeo SA +9,6 40,95 37,35 Porsche Automobil +8,0 59,12 54,72 Holding SE Volkswagen AG +7,2 154,38 144,00 Compagnie Plastic Omnium +6,6 34,70 32,56 SA EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 21.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Pirelli & C SpA +0,2 7,12 7,10 Nokian Tyres +0,6 34,87 34,66 plc Ferrari NV +2,1 116,90 114,55 Peugeot SA +3,3 24,57 23,79 Bayerische Motoren Werke +3,4 85,77 82,93 AG EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 21.09.1 Vorwoc % 8 he Rohstoffe +5,0 273,04 260,08 Banken +4,8 112,01 106,89 Automobil +4,6 535,57 512,26 Chemie +4,1 1.114,2 1.070,6 8 9 Versicherung +3,6 274,74 265,12 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 21.09.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Immobilien -1,3 243,59 246,82 Medien -0,3 226,31 226,89 Gesundheit +0,2 808,43 807,21 Einzelhandel +0,2 498,33 497,20 Finanzdienstleister<.SXF +0,9 458,23 454,16 E> (Reporter: Anika Ross, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)