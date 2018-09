TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Die erste Woche im Dax ist Wirecard gut bekommen. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters gehörten mit einem Kurszuwachs von 4,7 Prozent auf Wochensicht zu den größten Gewinnern im Leitindex. Anlegern gefiel auch die Aufspaltung von Thyssenkrupp besonders gut. Die Titel des Industriekonzerns waren mit einem Kursplus von 6,3 Prozent Spitzenreiter unter den 30 Dax-Werten. Der Dax selbst verlor auf Wochensicht 1,5 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in % 28.09.18 Vorwoche Dax -1,5 12.246,73 12.430,88 EuroStoxx50 -0,9 3.399,20 3.430,81 Stoxx50 +0,0 3.067,94 3.067,38 EuroStoxx-Autoindex -4,5 511,57 535,57 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche Thyssenkrupp AG +6,3 21,74 20,46 Wirecard AG +4,7 186,70 178,30 Merck KGaA +2,1 89,00 87,16 FMC +1,9 88,58 86,92 SAP SE +1,8 106,00 104,10 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche BMW -9,4 77,71 85,77 Lufthansa AG -9,0 21,16 23,25 Deutsche Bank AG -6,7 9,83 10,54 BASF SE -6,2 76,55 81,63 Continental AG -5,8 149,95 159,10 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche Essilor +3,6 127,45 123,00 Sanofi SA +2,8 76,56 74,50 Air Liquide SA +2,7 113,30 110,30 Amadeus IT Group SA +2,2 80,02 78,26 Ahold Delhaize NV +2,2 19,75 19,32 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche Intesa Sanpaolo SpA -10,1 2,20 2,45 BMW -9,4 77,71 85,77 BASF SE -6,2 76,55 81,63 Daimler AG -5,7 54,35 57,61 Banco Santander SA -5,2 4,34 4,57 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche Pirelli & C SpA +1,5 7,23 7,12 Ferrari NV +1,5 118,60 116,90 Nokian Tyres plc +1,2 35,29 34,87 Volkswagen AG -1,8 151,60 154,38 Porsche SE -1,9 58,00 59,12 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche BMW -9,4 77,71 85,77 Faurecia SA -9,1 51,84 57,00 Valeo SA -8,7 37,40 40,95 HELLA -6,5 48,04 51,40 CPO SA -6,4 32,48 34,70 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche Medien +2,4 231,67 226,31 Öl und Gas +1,5 364,97 359,61 Gesundheit +1,3 818,81 808,43 Technologie +0,2 514,56 513,77 Rohstoffe 0,0 272,98 273,04 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorwoche Banken -4,9 106,55 112,01 Automobil -4,5 511,57 535,57 Chemie -2,8 1.082,62 1.114,28 Reise und Freizeit -2,1 195,26 199,52 Versorger -2,0 275,90 281,58 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)