TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer des Quartals

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - +/- Stand Stand in % 28.09.18 Vorquartal Dax -0,5 12.246,73 12.306,00 EuroStoxx50 +0,1 3.399,20 3.395,60 Stoxx50 +0,8 3.067,94 3.042,96 EuroStoxx-Autoindex -2,3 511,57 523,55 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Wirecard AG +35,3 186,70 137,95 Adidas AG +12,8 210,90 186,95 Deutsche Post AG +9,8 30,71 27,97 RWE AG +8,8 21,25 19,53 Allianz SE +8,5 192,00 177,02 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Continental AG -23,3 149,95 195,55 Bayer AG -18,9 76,51 94,35 Infineon AG -10,4 19,57 21,83 Covestro AG -8,6 69,86 76,42 Fresenius SE -8,1 63,24 68,80 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Amadeus IT Group SA +18,4 80,02 67,60 Safran SA +16,0 120,70 104,05 Adidas AG +12,8 210,90 186,95 Sanofi SA +11,5 76,56 68,65 AXA SA +10,2 23,15 21,02 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Bayer AG -18,9 76,51 94,35 Anheuser Busch NV -13,0 75,22 86,50 Intesa Sanpaolo SpA -11,5 2,20 2,49 Inditex -10,8 26,11 29,26 BBVA S.A. -9,6 5,49 6,07 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Peugeot SA +18,8 23,23 19,56 Volkswagen AG +6,6 151,60 142,22 Porsche SE +6,3 58,00 54,56 Nokian Tyres plc +4,3 35,29 33,84 Renault SA +2,3 74,50 72,83 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Continental AG -23,3 149,95 195,55 Valeo SA -20,1 37,40 46,82 Faurecia SA -15,2 51,84 61,12 Compagnie Plastic -10,3 32,48 36,21 Fiat Chrysler NV -7,3 15,14 16,33 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Versicherung +8,4 273,72 252,45 Öl und Gas +5,0 364,97 347,47 Medien +4,8 231,67 221,14 Anlagenbau +4,2 863,77 828,56 Konsumgüter +3,0 891,11 865,27 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 28.09.18 Vorquartal Einzelhandel -5,3 494,69 522,52 Reise und Freizeit -4,3 195,26 203,95 Nahrungsmittel -3,6 563,85 584,68 Banken -3,5 106,55 110,45 Telekom -2,9 275,37 283,62