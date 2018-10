TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Indizes +/- Stand Stand in % 05.10.18 Vorwoche Dax -1,1 12.111,90 12.246,73 EuroStoxx50 -1,6 3.345,51 3.399,20 Stoxx50 -1,2 3.029,67 3.067,94 EuroStoxx-Autoindex -1,5 503,73 511,57 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Fresenius SE +9,0 68,90 63,24 Linde AG +3,7 211,20 203,70 Daimler AG +2,3 55,61 54,35 Münchener Rück +1,8 194,15 190,75 Wirecard AG +1,2 189,00 186,70 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche RWE AG -12,0 18,69 21,25 Lufthansa AG -7,1 19,66 21,16 Vonovia SE -6,2 39,48 42,08 Thyssenkrupp AG -5,2 20,60 21,74 Covestro AG -4,7 66,60 69,86 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Fresenius SE +9,0 68,90 63,24 Linde AG +3,7 211,20 203,70 AXA SA +2,4 23,71 23,15 Daimler AG +2,3 55,61 54,35 Münchener Rück +1,8 194,15 190,75 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Kering SA -7,1 429,10 461,70 LVMH SE -6,0 286,20 304,60 Koninklijke Philips -5,7 36,99 39,24 Unibail Rodamco NV -5,6 163,58 173,22 Intesa Sanpaolo SpA -4,7 2,10 2,20 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Daimler AG +2,3 55,61 54,35 Michelin SCA +0,8 103,80 102,95 Fiat Chrysler NV +0,1 15,16 15,14 BMW AG 0,0 77,68 77,71 Volkswagen AG -1,5 149,30 151,60 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Valeo SA -12,8 32,61 37,40 Compagnie Plastic PLOF.PA> -8,3 29,79 32,48 HELLA -6,6 44,88 48,04 Pirelli & C SpA -6,1 6,79 7,23 Peugeot SA -5,7 21,91 23,23 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Versicherung +0,8 275,79 273,72 Medien +0,3 232,35 231,67 Telekom -0,2 274,92 275,37 Versorger -0,6 274,29 275,90 Finanzdienstleister -0,8 450,82 454,54 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.10.18 Vorwoche Reise und Freizeit -5,1 185,36 195,26 Immobilien -4,6 231,35 242,46 Einzelhandel -4,3 473,41 494,69 Anlagenbau -3,4 834,09 863,77 Konsumgüter -3,4 861,06 891,11 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)