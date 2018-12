TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - In der vorletzten Handelswoche vor Weihnachten haben Entspannungssignale im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Anleger zwischenzeitlich ermuntert. Zum Wochenschluss dämpften Konjunktursorgen aber die Hoffnungen auf eine Weihnachtsrally an den Börsen. Der Dax legte zur Vorwoche 0,7 Prozent zu. Indizes +/- Stand Stand in 14.12.1 Vorwoc % 8 he Dax +0,7 10.865, 10.788, 77 09 EuroStoxx50 +1,0 3.088,7 3.058,5 0 3 Stoxx50 +0,5 2.842,2 2.828,9 1 2 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +0,6 435,90 433,43 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 14.12.1 Vorwoc % 8 he Fresenius SE & Co +7,7 42,01 38,99 KGaA E.ON SE +4,0 9,23 8,87 Bayerische Motoren Werke +3,6 74,27 71,71 AG Wirecard AG +3,1 137,20 133,10 Volkswagen AG +3,0 147,72 143,48 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 14.12.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Deutsche Post -4,3 25,09 26,21 AG Covestro AG -4,3 43,29 45,22 Deutsche Boerse -3,8 106,85 111,05 AG Fresenius Medical Care -3,3 60,16 62,24 AG & Co KGaA Continental AG -2,0 122,65 125,20 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 14.12.1 Vorwoc % 8 he Nokia Oyj +7,9 5,29 4,90 Fresenius SE & Co +7,7 42,01 38,99 KGaA Iberdrola SA +6,5 7,02 6,60 Engie SA +6,3 12,89 12,13 Enel SpA +5,8 5,02 4,75 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 14.12.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Industria de Diseno -8,4 24,56 26,80 Textil SA Deutsche Post -4,3 25,09 26,21 AG AXA SA -2,9 19,15 19,72 Societe Generale -1,8 29,90 30,46 SA L'Oreal SA -1,0 203,90 206,00 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 14.12.1 Vorwoc % 8 he Porsche Automobil +5,7 56,26 53,22 Holding SE Bayerische Motoren Werke +3,6 74,27 71,71 AG Volkswagen AG +3,0 147,72 143,48 Peugeot SA +1,6 18,20 17,92 Daimler AG +1,4 47,37 46,74 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 14.12.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Compagnie Plastic Omnium -6,7 19,04 20,40 SA Valeo SA -4,0 24,05 25,05 Renault SA -3,7 55,43 57,57 Ferrari NV -3,7 90,16 93,60 Nokian Tyres -3,1 26,88 27,74 plc EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 14.12.1 Vorwoc % 8 he Versorger +4,6 290,69 278,02 Technologie +1,6 447,49 440,23 Nahrungsmittel +1,2 525,39 519,18 Öl und Gas +0,9 319,61 316,78 Gesundheit +0,8 724,38 718,73 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 14.12.1 Vorwoc Kursentwicklung % 8 he Finanzdienstleister<.SXF -1,9 397,00 404,78 E> Einzelhandel -1,0 471,44 476,06 Versicherung -0,4 247,16 248,06 Rohstoffe -0,3 187,87 188,48 Immobilien -0,3 226,83 227,53 (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)