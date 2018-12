TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Eine Serie von Gewinnwarnungen und die Furcht vor einer US-Konjunkturabkühlung haben den europäischen Börsen in den vergangenen Tagen erneut zugesetzt. Beim Dax summiert sich das Minus seit Monatsbeginn auf 5,5 Prozent. Damit droht ihm der schwärzeste Dezember seit 16 Jahren. Außerdem steuert der deutsche Leitindex auf den fünften Monatsverlust in Folge zu. Nur einmal zuvor ging es in seiner 30-jährigen Geschichte so lange bergab - im Jahr 2001. Der EuroStoxx50 steht vor dem dritten Monatsverlust in Folge. Das ist die längste Serie seit knapp drei Jahren. Indizes +/- Stand Stand in % 21.12.18 Vorwoche Dax -2,1 10.633,82 10.865,77 EuroStoxx50 -3,0 3.000,61 3.092,60 Stoxx50 -3,0 2.759,86 2.844,81 EuroStoxx-Bankenindex -5,8 86,74 92,04 Italiens Leitindex -2,7 18.397,19 18.910,79 Italiens Banken -6,3 7.518,33 8.025,52 Spaniens Leitindex -3,7 8.556,80 8.886,10 Spaniens Banken -3,9 756,46 787,29 Athener Leitindex -5,7 608,58 645,24 Griech. Banken -8,8 424,10 465,16 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche Lufthansa +2,6 19,92 19,42 Fresenius +2,0 42,87 42,01 BASF +1,0 60,72 60,10 Münchener Rück +0,1 188,35 188,20 Continental +0,0 122,70 122,65 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche Deutsche Bank -10,3 7,04 7,85 Wirecard -6,0 128,90 137,20 Adidas -5,5 184,75 195,50 FMC -5,0 57,18 60,16 E.ON -4,0 8,86 9,23 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche Enel +3,3 5,19 5,02 Fresenius +2,0 42,87 42,01 BASF +1,0 60,72 60,10 LVMH +0,6 253,45 251,95 Air Liquide +0,4 107,60 107,20 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche ASML -7,7 132,98 144,08 Inditex -7,3 22,75 24,55 ING -7,1 9,49 10,22 Airbus -6,3 83,10 88,67 Total -6,2 46,05 49,10 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche AIB +3,3 3,67 3,55 BBVA -2,0 4,62 4,71 Banco Santander -3,2 3,93 4,06 Bank of Ireland -3,2 4,94 5,11 Mediobanca -3,5 7,36 7,62 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche Raiffeisen Bank -14,1 21,30 24,80 Erste Bank -12,6 28,23 32,31 Commerzbank -12,5 5,81 6,64 Natixis -11,0 4,05 4,55 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche Chemie -1,0 911,47 920,78 Versicherung -1,3 244,47 247,62 Versorger -1,5 286,66 291,12 Automobil -1,9 428,35 436,60 Konsumgüter -2,1 809,43 826,96 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 21.12.18 Vorwoche Banken -5,8 86,74 92,04 Öl und Gas -5,4 302,57 319,84 Technologie -5,0 425,73 448,21 Rohstoffe -4,0 180,66 188,18 Nahrungsmittel -3,6 507,29 526,42 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)