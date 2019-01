TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Dank der aktuellen Rally beenden Dax und EuroStoxx50 die erste Börsenwoche des Jahres im Plus. Indizes +/- Stand Stand in % 04.01.19 Vorwoche Dax +2,0 10.767,69 10.558,96 EuroStoxx50 +1,9 3.041,85 2.986,53 Stoxx50 +2,1 2.811,75 2.755,16 EuroStoxx-Bankenindex +4,3 90,48 86,76 Italiens Leitindex +2,8 18.831,79 18.324,03 Italiens Banken +2,7 7.814,57 7.612,80 Spaniens Leitindex +2,9 8.737,80 8.493,70 Spaniens Banken +4,9 793,80 757,02 Athener Leitindex +2,0 615,69 603,84 Griech. Banken +2,4 426,35 416,20 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Bayer +7,2 64,90 60,56 Deutsche Bank +6,7 7,44 6,97 E.ON +5,3 9,08 8,63 RWE +5,1 19,93 18,97 Covestro +5,0 45,34 43,18 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Linde -2,2 135,55 138,55 Infineon -1,3 17,14 17,37 SAP -0,6 86,44 86,93 Merck -0,1 89,88 89,98 Münchener Rück +0,2 190,85 190,55 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Bayer +7,2 64,90 60,56 Banco Santander +5,4 4,16 3,95 Anheuser Busch +5,3 60,54 57,50 ING +5,1 9,84 9,36 Fresenius +4,8 44,42 42,38 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Linde -2,2 135,55 138,55 ASML -2,1 133,70 136,62 Philips -2,0 30,08 30,70 Amadeus IT -1,9 60,06 61,24 LVMH -0,6 251,15 252,75 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Erste Bank +6,9 31,06 29,05 Deutsche Bank +6,7 7,44 6,97 Commerzbank +6,2 6,14 5,78 BCP +6,0 0,24 0,23 AIB +6,0 3,89 3,67 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche FinecoBank +2,0 8,95 8,78 UBI Banca +2,0 2,58 2,53 Societe Generale +2,1 28,37 27,80 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Banken +4,3 90,48 86,76 Öl und Gas +3,9 314,05 302,19 Rohstoffe +3,0 184,21 178,92 Immobilien +2,8 219,58 213,61 Nahrungsmittel +2,7 510,82 497,28 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 04.01.19 Vorwoche Technologie -1,3 426,11 431,62 Reise und Freizeit +0,7 177,43 176,12 Konsumgüter +0,9 809,16 801,67 Medien +1,1 211,21 208,98 Einzelhandel +1,3 461,16 455,26 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)