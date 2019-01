TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 11. Jan (Reuters) - Spekulationen auf eine Lösung für den Zollstreit zwischen den USA und China sowie auf behutsame Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed haben den europäischen Börsen in den vergangenen Tagen Auftrieb gegeben. Dax und EuroStoxx50 legten erstmals seit etwa zwei Monaten die zweite Woche in Folge zu. Indizes +/- Stand Stand in % 11.01.19 Vorwoche Dax +1,1 10.887,46 10.767,69 EuroStoxx50 +0,9 3.070,04 3.041,85 Stoxx50 +0,7 2.832,62 2.811,75 EuroStoxx-Bankenindex +1,4 91,73 90,48 Italiens Leitindex +2,3 19.262,93 18.831,79 Italiens Banken +1,2 7.949,52 7.852,04 Spaniens Leitindex +1,5 8.872,90 8.737,80 Spaniens Banken +2,2 810,87 793,80 Athener Leitindex +3,3 635,70 615,69 Griech. Banken +6,1 452,51 426,35 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche Infineon +5,6 18,11 17,14 thyssenkrupp +5,3 16,19 15,37 Wirecard +4,9 139,75 133,25 Daimler +3,9 48,91 47,07 Adidas +3,1 197,00 191,05 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche Fresenius -3,2 43,02 44,42 Deutsche Telekom -2,1 14,74 15,05 Beiersdorf -1,8 90,48 92,18 Siemens -1,7 97,53 99,19 Covestro -1,0 44,88 45,34 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche ASML +5,0 140,36 133,70 Anheuser Busch +4,7 63,41 60,54 Engie +4,7 13,31 12,72 Unibail Rodamco +4,0 143,62 138,12 BBVA +3,9 5,04 4,85 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche Air Liquide -3,7 103,10 107,05 Orange -3,6 13,77 14,28 Fresenius -3,2 43,02 44,42 Deutsche Telekom -2,1 14,74 15,05 Sanofi -1,9 73,93 75,34 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche FinecoBank +4,0 9,31 8,95 BBVA +3,9 5,04 4,85 UniCredit +3,8 10,59 10,21 Commerzbank +3,4 6,35 6,14 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche AIB -4,3 3,72 3,89 Bankinter -4,2 6,85 7,16 Banco Bpm -3,2 1,98 2,05 Erste Bank -2,8 30,20 31,06 UBI Banca -2,1 2,53 2,58 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche Rohstoffe +4,8 192,98 184,21 Technologie +4,3 444,30 426,11 Automobil +3,2 443,63 430,06 Medien +3,1 217,70 211,21 Finanzdienstleister +2,7 408,42 397,52 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.01.19 Vorwoche Telekom -1,8 289,68 295,09 Öl und Gas -0,2 313,31 314,05 Versorger +0,6 290,61 288,87 Bau +0,7 370,55 368,01 Gesundheit +0,7 718,35 713,32 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)