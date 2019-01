TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 18. Jan (Reuters) - Ein geplantes Programm zur Ankurbelung der chinesischen Konjunktur und die Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits zwischen den USA und China haben den Börsen in den vergangenen Tagen Auftrieb gegeben. Der Dax verbuchte den größten Wochengewinn seit gut zehn Monaten. Indizes +/- Stand Stand in % 18.01.19 Vorwoche Dax +2,9 11.205,54 10.887,46 EuroStoxx50 +2,1 3.134,92 3.070,04 Stoxx50 +1,8 2.884,67 2.832,62 EuroStoxx-Bankenindex +2,8 94,33 91,73 Italiens Leitindex +2,2 19.708,06 19.290,09 Italiens Banken +0,5 7.997,55 7.958,56 Spaniens Leitindex +2,2 9.069,10 8.877,10 Spaniens Banken +2,3 828,66 810,30 Athener Leitindex -2,9 617,37 635,70 Griech. Banken -15,4 382,76 452,51 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche Covestro +8,0 48,48 44,88 Deutsche Bank +7,3 8,00 7,46 Wirecard +7,2 149,85 139,75 HeidelbergCement +6,4 60,14 56,50 Continental +6,3 134,50 126,50 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche Beiersdorf -2,4 88,34 90,48 thyssenkrupp -1,3 15,98 16,19 Merck -0,2 90,50 90,72 RWE +0,6 20,25 20,13 Deutsche Telekom +1,1 14,89 14,74 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche ING +6,4 10,45 9,83 Airbus +6,0 93,66 88,38 AXA +5,1 20,56 19,56 Amadeus IT +5,0 65,00 61,88 SAP +4,6 93,10 89,00 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche LVMH -1,9 253,40 258,30 Sanofi -1,6 72,92 74,13 Orange -1,5 13,57 13,77 Societe Generale -0,9 28,61 28,86 EssilorLuxottica -0,2 112,05 112,25 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche Bank of Ireland +8,0 5,58 5,16 Natixis +7,8 4,59 4,26 Deutsche Bank +7,3 8,00 7,46 ING +6,4 10,45 9,83 FinecoBank +6,0 9,90 9,34 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche Banco Bpm -5,9 1,86 1,97 UBI Banca -4,7 2,40 2,52 Societe Generale -0,9 28,61 28,86 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche Rohstoffe +4,7 201,99 192,98 Automobil +3,8 460,63 443,63 Finanzdienstleister +3,6 423,26 408,42 Bau +3,3 382,92 370,55 Anlagenbau +3,3 765,70 741,29 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.01.19 Vorwoche Medien +0,0 217,73 217,70 Telekom +0,1 290,04 289,68 Konsumgüter +0,2 821,63 820,31 Gesundheit +0,6 722,49 718,35 Nahrungsmittel +0,7 521,02 517,50 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)