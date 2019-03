TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 22. Mrz (Reuters) - Konjunktursorgen haben die europäischen Börsen in der abgelaufenen Woche im Griff gehabt. Der Dax verlor 2,8 Prozent. Damit verzeichnete er den größten Wochenverlust seit Anfang Dezember 2018. Indizes +/- Stand Stand in 22.03.1 Vorwoc % 9 he Dax -2,8 11.364, 11.685, 17 69 EuroStoxx50 -2,4 3.304,0 3.386,0 3 8 Stoxx50 -1,1 3.080,1 3.113,6 1 8 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -2,8 459,84 473,03 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 22.03.1 Vorwoc % 9 he RWE AG +5,6 23,75 22,49 E.ON SE +4,6 9,97 9,54 Beiersdorf AG +3,3 89,86 87,00 Vonovia SE +1,5 46,50 45,80 Deutsche Telekom +1,2 15,65 15,46 AG Dax +/- Stand Stand Schwächste in 22.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Bayer AG -12, 59,30 67,75 5 Deutsche Lufthansa -7,0 19,65 21,13 AG Deutsche Bank -6,9 7,28 7,82 AG Bayerische Motoren Werke -6,1 69,60 74,09 AG Wirecard AG -5,7 99,00 105,00 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 22.03.1 Vorwoc % 9 he Koninklijke Ahold +2,7 23,59 22,97 Delhaize NV Enel SpA +2,7 5,62 5,47 WFD Unibail Rodamco +2,0 152,32 149,34 NV Orange SA +2,0 14,44 14,16 Deutsche Telekom +1,2 15,65 15,46 AG EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 22.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Bayer AG -12, 59,30 67,75 5 EssilorLuxottica -8,3 97,60 106,40 SA Nokia Oyj -6,9 5,23 5,62 Societe Generale -6,5 25,51 27,30 SA BNP Paribas SA -6,3 41,48 44,29 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 22.03.1 Vorwoc % 9 he Fiat Chrysler +1,3 12,80 12,63 Automobiles NV Knorr Bremse AG +1,1 86,81 85,87 Pirelli & C SpA -0,2 5,95 5,96 Porsche Automobil -1,2 55,36 56,02 Holding SE Ferrari NV -1,7 114,60 116,60 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 22.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Faurecia SA -6,2 37,81 40,30 Bayerische Motoren Werke -6,1 69,60 74,09 AG HELLA GmbH & Co -5,0 39,82 41,92 KgaA Valeo SA -4,1 26,21 27,34 Continental AG -3,8 137,85 143,35 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 22.03.1 Vorwoc % 9 he Versorger +1,3 312,08 308,18 Immobilien +1,2 243,27 240,31 Einzelhandel +0,4 530,38 528,06 Telekom +0,4 302,81 301,51 Konsumgüter -0,7 917,81 924,20 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 22.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Banken -4,6 92,34 96,78 Gesundheit -4,4 736,39 769,94 Reise und -4,3 182,51 190,79 Freizeit Rohstoffe -3,4 198,85 205,85 Chemie -2,8 1.012,2 1.041,8 0 6 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)