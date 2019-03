TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen in der abgelaufenen Woche angetrieben. Der Dax gewann 1,4 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 29.03.1 Vorwoc % 9 he Dax +1,4 11.526, 11.364, 04 17 EuroStoxx50 +1,3 3.347,8 3.305,7 2 3 Stoxx50 +1,1 3.116,1 3.082,5 6 1 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +1,1 464,82 459,59 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorwoc % 9 he Wirecard +12, 111,70 99,00 8 Fresenius +7,6 49,76 46,24 FMC +5,1 71,90 68,38 SAP +4,4 103,00 98,68 Covestro +4,0 49,02 47,12 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Infineon -8,0 17,69 19,23 Deutsche -5,4 14,80 15,65 Telekom Bayer -2,9 57,60 59,30 Continental -2,6 134,20 137,85 BMW -1,2 68,75 69,60 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorwoc % 9 he Fresenius +7,6 49,76 46,24 Amadeus IT +6,1 71,36 67,28 LVMH +4,6 328,00 313,45 SAP +4,4 103,00 98,68 Anheuser Busch +4,3 74,90 71,81 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Deutsche -5,4 14,80 15,65 Telekom WFD Unibail -4,2 145,80 152,14 Rodamco Nokia Oyj -3,1 5,07 5,24 Bayer -2,9 57,60 59,30 Telefonica -2,1 7,44 7,60 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorwoc % 9 he Ferrari +4,2 119,20 114,40 Fiat Chrysler +3,7 13,25 12,78 Daimler +3,5 52,25 50,50 Knorr Bremse +2,0 88,53 86,81 Renault +1,9 58,70 57,58 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Pirelli & C -3,5 5,73 5,93 Nokian Tyres -3,2 29,84 30,83 Continental -2,6 134,20 137,85 HELLA GmbH & Co -1,6 39,20 39,82 KgaA Valeo -1,5 25,79 26,19 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorwoc % 9 he Konsumgüter +2,6 943,15 919,16 Nahrungsmittel +2,5 595,99 581,63 Anlagenbau +1,7 817,05 803,38 Finanzdienstleister<.SXF +1,6 432,82 425,93 E> Chemie +1,4 1.026,5 1.011,9 1 6 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Telekom -2,1 296,29 302,53 Immobilien -1,1 240,47 243,06 Rohstoffe -0,2 198,61 198,95 Versorger +0,1 312,64 312,48 Medien +0,1 224,95 224,66 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)