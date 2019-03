TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer im Quartal

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Der Dax hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 9,2 Prozent gewonnen. Das ist das stärkste Quartal seit dem vierten Quartal 2016. Indizes +/- Stand Stand in 29.03.1 Vorquar % 9 tal Dax +9,2 11.526, 10.558, 04 96 EuroStoxx50 +11, 3.351,7 3.001,4 7 1 2 Stoxx50 +12, 3.117,0 2.760,0 9 1 6 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +10, 465,84 422,45 E> 3 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorquar % 9 tal FMC +26, 71,90 56,64 9 RWE +26, 23,90 18,97 0 Deutsche Post +21, 29,00 23,91 3 HeidelbergCement<HEIG.DE +20, 64,16 53,38 > 2 Adidas +18, 216,60 182,40 8 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorquar Kursentwicklung % 9 tal thyssenkrupp -18, 12,25 14,98 3 Wirecard -15, 111,70 132,80 9 Bayer -4,9 57,60 60,56 Henkel& Co -4,6 91,00 95,40 KgaA BMW -2,8 68,75 70,70 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorquar % 9 tal Airbus +40, 117,84 83,96 4 Anheuser Busch +29, 74,90 57,70 8 LVMH +27, 328,00 258,20 0 Kering +24, 510,80 411,60 1 ASML +21, 166,74 137,16 6 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorquar Kursentwicklung % 9 tal EssilorLuxottica<ESLX.PA -11, 97,36 110,45 > 9 Societe -7,7 25,69 27,82 Generale Bayer -4,9 57,60 60,56 BMW -2,8 68,75 70,70 Siemens -1,5 95,94 97,38 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorquar % 9 tal Ferrari +37, 119,20 86,78 4 Michelin +21, 104,95 86,70 0 Peugeot +16, 21,63 18,65 0 Daimler +13, 52,25 45,91 8 Faurecia +13, 37,44 33,07 2 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorquar Kursentwicklung % 9 tal BMW -2,8 68,75 70,70 Volkswagen +1,0 140,32 138,92 Valeo +1,1 25,79 25,51 Pirelli & C +2,1 5,73 5,61 Fiat Chrysler +4,5 13,25 12,68 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.03.1 Vorquar % 9 tal Nahrungsmittel +18, 596,08 501,38 9 Einzelhandel +16, 535,53 460,14 4 Konsumgüter +16, 944,08 811,28 4 Technologie +16, 502,06 432,60 1 Bau +16, 421,31 363,05 0 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 29.03.1 Vorquar Kursentwicklung % 9 tal Reise und +2,7 183,20 178,34 Freizeit Telekom +2,7 296,69 288,77 Gesundheit +6,4 745,43 700,74 Medien +6,8 225,39 210,98 Banken +7,1 93,25 87,04 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)