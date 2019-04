TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 05. Apr (Reuters) - Dank der Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zollstreits und schwindenden Konjunktursorgen hat der Dax mit einem Plus von 4,2 Prozent den größten Wochengewinn seit rund zweieinhalb Jahren eingefahren. Der EuroStoxx50 schloss am Freitag den sechsten Tag in Folge im Plus, das war die längste Serie seit mehr als einem halben Jahr. Indizes +/- Stand Stand in % 05.04.19 Vorwoche Dax +4,2 12.009,75 11.526,04 EuroStoxx50 +2,9 3.447,47 3.351,71 Stoxx50 +1,8 3.173,67 3.117,01 EuroStoxx-Autoindex +6,9 498,04 465,84 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Infineon +13,8 20,13 17,69 Continental +11,9 150,22 134,20 HeidelbergCement +8,4 69,58 64,16 Covestro +8,2 53,02 49,02 Thyssenkrupp +7,4 13,15 12,25 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Henkel -2,7 88,52 91,00 Wirecard -0,7 110,95 111,70 Vonovia -0,6 45,93 46,22 SAP -0,5 102,50 103,00 RWE +0,1 23,93 23,90 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche BVA +7,9 5,50 5,09 BMW +7,3 73,79 68,75 ASML +7,2 179,32 167,20 Daimler +7,2 56,01 52,25 Bayer +6,7 61,47 57,60 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Ahold Delhaize -2,6 23,11 23,73 Philips -2,6 35,38 36,32 EssilorLuxottica -1,3 96,10 97,38 Danone -1,2 67,90 68,69 SAP -0,5 102,50 103,00 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Faurecia +18,1 44,26 37,48 Hella +15,8 45,38 39,20 Valeo +15,5 29,86 25,85 Continental +11,9 150,22 134,20 Pirelli +9,6 6,29 5,74 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Ferrari +1,9 121,80 119,50 Fiat Chrysler +3,5 13,73 13,27 Knorr Bremse +4,8 92,80 88,53 Renault +5,5 62,16 58,91 Michelin +5,8 111,50 105,40 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Rohstoffe +7,4 213,42 198,63 Automobil +6,9 498,04 465,84 Banken +5,1 98,03 93,25 Chemie +5,0 1.079,80 1.028,12 Bau +4,8 441,45 421,31 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 05.04.19 Vorwoche Immobilien +0,4 241,48 240,60 Nahrungsmittel +0,7 600,38 596,08 Versorger +1,0 315,55 312,55 Telekom +1,1 299,87 296,69 Konsumgüter +1,5 957,80 944,08 (Zusammengestellt von Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)