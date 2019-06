TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - Spekulationen auf Zinssenkungen haben die Aktienmärkte in der abgelaufenen Woche angetrieben. Der Dax gewann 2,7 Prozent. Es folgt eine Übersicht der größten Kursgewinner- und verlierer an den europäischen Börsen: Indizes +/- Stand Stand in 07.06.1 Vorwoc % 9 he Dax +2,7 12.045, 11.726, 38 84 EuroStoxx50 +2,9 3.377,0 3.280,4 8 3 Stoxx50 +2,5 3.117,8 3.042,8 5 9 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +1,8 447,29 439,21 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 07.06.1 Vorwoc % 9 he Linde PLC +7,9 175,10 162,30 E.ON SE +6,2 9,93 9,35 Covestro AG +5,5 41,37 39,23 RWE AG +5,0 23,47 22,36 Wirecard AG +4,6 146,55 140,10 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 07.06.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Infineon Technologies -7,2 14,93 16,08 AG Vonovia SE -4,8 44,72 46,96 Deutsche Bank -2,0 5,97 6,09 AG Bayer AG +0,1 52,87 52,82 Bayerische Motoren Werke +0,5 62,32 62,02 AG EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 07.06.1 Vorwoc % 9 he Sanofi SA +9,1 78,78 72,24 Linde PLC +7,9 175,10 162,30 Iberdrola SA +6,7 8,87 8,31 Engie SA +6,1 13,22 12,45 Enel SpA +5,9 5,90 5,57 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 07.06.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Orange SA -2,2 13,73 14,04 Societe Generale -1,6 22,09 22,46 SA Nokia Oyj -0,8 4,44 4,48 Intesa Sanpaolo -0,2 1,83 1,83 SpA BNP Paribas SA -0,1 40,85 40,88 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 07.06.1 Vorwoc % 9 he Faurecia SE +5,2 34,78 33,07 Ferrari NV +4,2 132,95 127,60 Valeo SA +3,2 24,44 23,68 Peugeot SA +3,1 20,58 19,97 Daimler AG +2,5 47,61 46,44 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 07.06.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he HELLA GmbH & Co -1,1 40,98 41,44 KgaA Renault SA -0,1 53,85 53,92 Knorr Bremse AG +0,2 98,75 98,55 Bayerische Motoren Werke +0,5 62,32 62,02 AG Porsche Automobil +1,3 56,50 55,78 Holding SE EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 07.06.1 Vorwoc % 9 he Versorger +5,2 326,00 309,95 Chemie +5,1 1.043,9 993,58 8 Anlagenbau +3,3 844,53 817,55 Gesundheit +3,2 725,93 703,67 Reise und +3,0 174,17 169,03 Freizeit EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 07.06.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Immobilien -3,1 229,22 236,63 Banken -0,3 86,06 86,36 Rohstoffe +0,9 165,50 164,07 Finanzdienstleister<.SXF +1,5 452,23 445,41 E> Telekom +1,5 296,41 291,92 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)