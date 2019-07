TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Zinsfantasien haben die Börsen in der abgelaufenen Woche angetrieben. Einen Dämpfer verpassten den Spekulationen auf rasche Zinssenkungen in den USA die besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten am Freitag. Dennoch gewann der Dax auf Wochensicht 1,4 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 05.07.1 Vorwoc % 9 he Dax +1,4 12.568, 12.398, 53 80 EuroStoxx50 +1,5 3.525,0 3.473,6 3 9 Stoxx50 +1,4 3.222,3 3.178,9 8 4 EuroStoxx-Autoindex<.SXA +0,9 473,18 468,75 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 05.07.1 Vorwoc % 9 he Henkel AG & Co +6,0 91,20 86,02 KGaA Deutsche Bank +5,8 7,18 6,78 AG RWE AG +5,8 22,92 21,67 Vonovia SE +5,1 44,15 42,00 Volkswagen AG +4,3 154,60 148,22 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 05.07.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Infineon Technologies AG: Ausgangswert per Hand eintragen thyssenkrupp AG -5,0 12,19 12,83 Covestro AG -3,3 43,22 44,71 HeidelbergCement -3,3 68,80 71,16 AG Continental AG -2,8 124,66 128,22 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 05.07.1 Vorwoc % 9 he Intesa Sanpaolo +8,0 2,03 1,88 SpA Anheuser Busch Inbev +5,7 82,31 77,84 NV Enel SpA +4,4 6,41 6,14 Volkswagen AG +4,3 154,60 148,22 BNP Paribas SA +4,1 43,46 41,77 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 05.07.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Schneider Electric -2,6 77,72 79,76 SE BASF SE -2,1 62,56 63,92 Siemens AG -2,1 102,44 104,60 Air Liquide SA -0,7 122,15 123,05 EssilorLuxottica -0,7 113,95 114,75 SA EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 05.07.1 Vorwoc % 9 he Volkswagen AG +4,3 154,60 148,22 Volkswagen AG +4,3 154,60 148,22 Porsche Automobil +3,5 59,14 57,14 Holding SE Ferrari NV +3,0 147,15 142,80 Bayerische Motoren Werke +3,0 67,05 65,09 AG EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 05.07.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Valeo SA -5,8 26,94 28,60 Faurecia SE -4,5 38,98 40,81 Continental AG -2,8 124,66 128,22 HELLA GmbH & Co -2,0 42,60 43,48 KgaA Renault SA -1,2 54,60 55,29 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 05.07.1 Vorwoc % 9 he Reise und +5,0 182,36 173,73 Freizeit Banken +4,4 92,03 88,14 Immobilien +2,7 226,90 221,01 Versicherung +2,6 293,23 285,71 Finanzdienstleister<.SXF +2,4 464,56 453,78 E> EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 05.07.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Rohstoffe -0,5 180,76 181,69 Anlagenbau -0,3 873,50 876,18 Öl und Gas +0,1 329,38 329,10 Chemie +0,2 1.081,1 1.079,2 6 3 Automobil +0,9 473,18 468,75 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)