TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Konjunktursorgen haben die Anleger in der abgelaufenen Börsenwoche umgetrieben. Zum Wochenschluss stützte die Hoffnung auf einen anhaltenden Geldsegen der Notenbanken. Der Dax gab auf Wochensicht mehr als ein Prozent ab. Indizes +/- Stand Stand in 16.08.1 Vorwoc % 9 he Dax -1,2 11.562, 11.693, 74 80 EuroStoxx50 -0,1 3.329,0 3.333,7 8 4 Stoxx50 +0,1 3.063,3 3.060,5 4 6 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -3,0 416,98 429,82 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 16.08.1 Vorwoc % 9 he Deutsche Telekom +3,0 14,88 14,45 AG Beiersdorf AG +1,3 110,00 108,60 SAP SE +1,2 107,30 106,08 Muenchener +0,5 217,00 215,90 Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen Deutsche Boerse +0,4 129,00 128,55 AG Dax +/- Stand Stand Schwächste in 16.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Deutsche Lufthansa -9,2 13,10 14,42 AG Deutsche Bank -7,5 6,16 6,66 AG thyssenkrupp AG -7,1 9,52 10,26 Continental AG -6,9 106,26 114,14 Infineon Technologies -6,4 15,18 16,23 AG EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 16.08.1 Vorwoc % 9 he Unilever NV +5,0 53,34 50,80 Iberdrola SA +4,9 9,25 8,82 Enel SpA +4,1 6,29 6,04 Danone SA +3,1 80,10 77,66 Sanofi SA +3,0 75,99 73,75 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 16.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Telefonica SA -5,3 6,01 6,35 Kering SA -4,9 432,30 454,60 LVMH Moet Hennessy Louis -4,4 348,45 364,35 Vuitton SE Siemens AG -3,6 85,84 89,00 Nokia Oyj -3,4 4,63 4,80 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 16.08.1 Vorwoc % 9 he Nokian Tyres +0,2 26,11 26,07 plc Ferrari NV 0,0 140,05 140,10 Volkswagen AG -1,0 139,86 141,34 Volkswagen AG -1,0 139,86 141,34 Compagnie Generale des -1,9 92,84 94,60 Etablissements Michelin SCA EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 16.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Faurecia SE -7,2 35,86 38,66 Continental AG -6,9 106,26 114,14 HELLA GmbH & Co -6,9 35,94 38,60 KgaA Valeo SA -5,6 24,62 26,08 Renault SA -5,0 48,35 50,91 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 16.08.1 Vorwoc % 9 he Versorger +2,1 327,30 320,61 Telekom +0,5 280,40 278,88 Bau +0,2 435,94 435,20 Gesundheit +0,1 776,08 775,64 Nahrungsmittel 0,0 641,77 641,81 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 16.08.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Automobil -3,0 416,98 429,82 Reise und -2,5 169,71 174,02 Freizeit Rohstoffe -2,4 157,79 161,61 Einzelhandel -1,9 503,50 513,48 Chemie -1,7 1.020,0 1.037,2 0 5 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)