TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 15. Nov (Reuters) - Beim Thema Handelskonflikt schwanken die Börsen derzeit zwischen Hoffen und Bangen. In der abgelaufenen Woche kam der Dax deswegen kaum voran und legte 0,1 Prozent zu. Indizes +/- Stand Stand in 15.11.1 Vorwoc % 9 he Dax +0,1 13.241, 13.228, 75 56 EuroStoxx50 +0,3 3.709,4 3.699,6 4 5 Stoxx50 -0,1 3.334,8 3.337,2 4 9 EuroStoxx-Autoindex<.SXA -1,9 508,73 518,60 E> Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 15.11.1 Vorwoc % 9 he Wirecard AG +5,1 122,00 116,05 Deutsche Post +4,9 34,34 32,75 AG Infineon Technologies +4,2 19,62 18,84 AG E.ON SE +3,2 9,16 8,87 HeidelbergCement +3,0 67,04 65,10 AG Dax +/- Stand Stand Schwächste in 15.11.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Daimler AG -5,2 50,68 53,45 Continental AG -5,0 124,86 131,40 Deutsche Bank -4,7 6,58 6,90 AG Covestro AG -3,9 44,87 46,69 Fresenius Medical Care -3,2 65,90 68,10 AG & Co KGaA EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 15.11.1 Vorwoc % 9 he Deutsche Post +4,9 34,34 32,75 AG Kering SA +4,8 544,80 519,60 EssilorLuxottica +3,0 139,15 135,05 SA Safran SA +2,9 149,70 145,50 ASML Holding NV +2,7 248,60 242,05 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 15.11.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Daimler AG -5,2 50,68 53,45 Banco Santander -5,0 3,57 3,76 SA Banco Bilbao Vizcaya -3,8 4,77 4,96 Argentaria SA Nokia Oyj -3,3 3,12 3,23 Unilever NV -1,9 53,34 54,36 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 15.11.1 Vorwoc % 9 he Volkswagen AG +1,0 183,46 181,68 Volkswagen AG +1,0 183,46 181,68 Ferrari NV +0,9 151,00 149,60 Porsche Automobil +0,4 69,24 68,96 Holding SE Valeo SA -0,6 35,41 35,64 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 15.11.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Daimler AG -5,2 50,68 53,45 Continental AG -5,0 124,86 131,40 Renault SA -4,9 44,46 46,75 Nokian Tyres -4,0 26,31 27,40 plc Pirelli & C SpA -2,4 5,32 5,45 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 15.11.1 Vorwoc % 9 he Einzelhandel +1,8 566,18 555,95 Nahrungsmittel +1,6 608,93 599,16 Bau +1,3 485,32 479,00 Anlagenbau +1,3 940,66 928,98 Chemie +1,0 1.168,0 1.156,3 8 0 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 15.11.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Automobil -1,9 508,73 518,60 Banken -1,9 93,58 95,37 Medien -1,4 223,70 226,86 Konsumgüter -0,5 1.055,0 1.060,4 3 4 Rohstoffe -0,4 201,65 202,50 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)