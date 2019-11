TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt hat die Börsen in der abgelaufenen Woche über Wasser gehalten. Der Dax gewann 0,6 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 29.11.1 Vorwoc % 9 he Dax +0,6 13.236, 13.163, 38 88 EuroStoxx50 +0,5 3.705,9 3.687,3 4 2 Stoxx50 +0,8 3.347,9 3.322,0 9 9 EuroStoxx-Autoindex<.SXAE -0,9 496,38 500,66 > Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.11.1 Vorwoc % 9 he E.ON SE +4,6 9,50 9,08 MTU Aero Engines +3,6 245,90 237,30 AG Adidas AG +3,6 282,75 273,00 Beiersdorf AG +2,4 105,85 103,40 Muenchener +2,2 260,60 254,90 Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen Dax +/- Stand Stand Schwächste in 29.11.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Continental AG -2,6 118,60 121,72 BASF SE -2,1 68,22 69,68 Deutsche Bank -2,1 6,54 6,68 AG Covestro AG -2,0 42,50 43,38 Daimler AG -1,6 51,20 52,03 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in 29.11.1 Vorwoc % 9 he Adidas AG +3,6 282,75 273,00 Koninklijke Philips +2,9 42,24 41,04 NV Industria de Diseno +2,9 28,29 27,49 Textil SA Telefonica SA +2,9 6,96 6,77 LVMH Moet Hennessy Louis +2,8 407,40 396,25 Vuitton SE EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 29.11.1 Vorwoc Kursentwicklung % 9 he Total SA -2,9 47,67 49,11 BASF SE -2,1 68,22 69,68 Banco Santander -2,0 3,54 3,61 SA Eni SpA -1,9 13,73 14,00 Koninklijke Ahold -1,8 23,41 23,85 Delhaize NV (Reporter: Anika Ross, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)