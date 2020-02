TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 07. Feb (Reuters) - Starke Firmenbilanzen haben die Börsen in der abgelaufenen Woche angetrieben. Zudem hofften Anleger, dass die Ausbreitung des Coronavirus der Weltwirtschaft keine großen Schäden zufügen wird. Der Dax legte 4,1 Prozent zu. Indizes +/- Stand Stand in 07.02.2 Vorwoc % 0 he Dax +4,1 13.513, 12.981, 81 97 EuroStoxx50 +4,3 3.798,4 3.640,9 9 1 Stoxx50 +3,6 3.481,7 3.361,1 2 8 EuroStoxx-Autoindex<.SX +2,1 448,02 438,71 AE> Dax +/- Stand Stand Stärkste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Deutsche Bank +15, 9,53 8,28 AG 0 Infineon Technologies +12, 21,97 19,58 AG 2 Linde PLC +6,9 196,75 184,05 Bayer AG +6,3 77,63 73,05 Deutsche Lufthansa +6,2 14,69 13,83 AG Dax +/- Stand Stand Schwächste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Siemens AG -3,0 108,30 111,64 Covestro AG 0,0 38,15 38,15 MTU Aero Engines +0,1 274,80 274,40 AG Bayerische Motoren +0,5 64,69 64,34 Werke AG Adidas AG +1,2 289,10 285,80 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Nokia Oyj +12, 3,96 3,52 4 Banco Bilbao Vizcaya +12, 5,23 4,67 Argentaria SA 0 Intesa Sanpaolo +10, 2,48 2,25 SpA 3 ASML Holding +9,6 278,55 254,25 NV Banco Santander +8,6 3,86 3,55 SA EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Siemens AG -3,0 108,30 111,64 Orange SA -0,1 12,79 12,81 Anheuser Busch Inbev +0,1 68,50 68,42 NV Engie SA +0,5 15,64 15,56 Bayerische Motoren +0,5 64,69 64,34 Werke AG EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Peugeot SA +4,2 19,40 18,61 Fiat Chrysler +4,1 12,21 11,73 Automobiles NV Pirelli & C +4,0 4,55 4,37 SpA Porsche Automobil +3,8 63,48 61,14 Holding SE Nokian Tyres +3,2 25,10 24,31 plc EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Renault SA -0,5 35,06 35,25 HELLA GmbH & Co +0,1 42,62 42,58 KGaA Ferrari NV +0,4 153,15 152,50 Bayerische Motoren +0,5 64,69 64,34 Werke AG Faurecia SE +1,0 43,59 43,17 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banken +9,0 99,64 91,39 Rohstoffe +7,1 197,12 184,09 Technologie +6,8 642,04 601,04 Gesundheit +5,2 907,80 862,64 Chemie +4,2 1.174,5 1.126,7 7 4 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 07.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Immobilien +1,0 254,23 251,81 Nahrungsmittel +1,0 593,94 587,83 Telekom +1,6 294,32 289,72 Automobil +2,1 448,02 438,71 Anlagenbau +2,2 967,69 946,93 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)