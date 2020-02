TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 21. Feb (Reuters) - Aus Furcht vor einer schwächeren Weltwirtschaft in Folge der Corona-Virus-Epidemie haben sich die Aktienanleger in der abgelaufenen Woche zurückgezogen. Der Dax gab 1,2 Prozent nach. Indizes +/- Stand Stand in 21.02.2 Vorwoc % 0 he Dax -1, 13.579, 13.744, 2 33 21 EuroStoxx50 -1, 3.796,9 3.840,9 1 0 7 Stoxx50 -0, 3.485,8 3.506,2 6 3 7 EuroStoxx-Autoindex<.SX -1, 449,31 455,87 AE> 4 Dax +/- Stand Stand Stärkste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Deutsche Telekom +5, 16,50 15,63 AG 6 RWE AG +3, 34,44 33,35 3 E.ON SE +2, 11,37 11,10 4 Covestro AG +2, 39,96 39,10 2 Fresenius SE & Co +2, 49,66 48,60 KGaA 2 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he MTU Aero Engines -8, 259,00 281,40 AG 0 Infineon Technologies -6, 21,10 22,57 AG 5 Deutsche Bank -6, 9,52 10,19 AG 5 Deutsche Post -4, 31,83 33,26 AG 3 Bayer AG -4, 74,09 77,37 2 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Deutsche Telekom +5, 16,50 15,63 AG 6 Schneider Electric +4, 101,40 97,00 SE 5 Iberdrola SA +2, 11,17 10,86 9 Engie SA +2, 16,54 16,14 5 Fresenius SE & Co +2, 49,66 48,60 KGaA 2 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he ING Groep NV -7, 9,88 10,71 7 AXA SA -5, 24,04 25,46 6 Deutsche Post -4, 31,83 33,26 AG 3 Bayer AG -4, 74,09 77,37 2 Banco Santander -3, 3,78 3,92 SA 8 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Pirelli & C +4, 4,74 4,52 SpA 8 Faurecia SE +4, 44,85 43,02 3 Continental AG +1, 111,88 110,80 0 Compagnie Generale des +0, 109,55 108,80 Etablissements Michelin 7 SCA Ferrari NV -0, 159,50 159,75 2 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Renault SA -8, 31,67 34,50 2 Valeo SA -4, 25,92 27,21 7 HELLA GmbH & Co -3, 42,10 43,58 KGaA 4 Volkswagen -2, 166,02 170,46 AG 6 Volkswagen -2, 166,02 170,46 AG 6 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Versorger +2, 407,73 397,80 5 Telekom +1, 308,53 303,32 7 Reise und +0, 207,48 206,26 Freizeit 6 Gesundheit +0, 916,08 914,57 2 Immobilien -0, 261,51 262,29 3 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 21.02.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banken -2, 98,38 101,18 8 Versicherung -2, 309,10 315,83 1 Technologie -2, 645,95 659,92 1 Öl und Gas -2, 303,70 309,93 0 Rohstoffe -1, 195,64 199,01 7 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)