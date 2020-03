TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Anleger haben sich in der abgelaufenen Woche angesichts der Corona-Epidemie zurückgezogen. Der Dax sackte wegen der Furcht vor einem Konjunkturknick um 2,9 Prozent ab. Indizes +/- Stand Stand in 06.03.2 Vorwoc % 0 he Dax -2,9 11.541, 11.890, 87 35 EuroStoxx50 -2,8 3.236,4 3.329,4 3 9 Stoxx50 -1,4 3.016,4 3.060,0 0 1 EuroStoxx-Autoindex<.SX -5,4 380,04 401,67 AE> Dax +/- Stand Stand Stärkste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Vonovia SE +5,8 51,40 48,58 Beiersdorf AG +4,1 98,78 94,90 Deutsche Boerse +3,4 146,95 142,05 AG Muenchener +2,0 235,30 230,70 Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen E.ON SE +1,8 10,62 10,43 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Continental AG -15, 85,55 101,62 8 Deutsche Bank -14, 6,78 7,88 AG 0 Infineon Technologies -10, 16,86 18,79 AG 3 Deutsche Post -8,6 24,79 27,12 AG MTU Aero Engines -7,7 203,60 220,70 AG EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Koninklijke Ahold +6,8 22,63 21,18 Delhaize NV L'Oreal SA +4,8 252,60 241,00 Enel SpA +3,9 7,87 7,58 Deutsche Boerse +3,4 146,95 142,05 AG Unilever NV +2,6 48,87 47,62 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Societe Generale -16, 21,44 25,59 SA 2 BNP Paribas SA -12, 38,34 43,79 4 ING Groep NV -12, 7,55 8,61 3 Amadeus IT Group -12, 55,82 63,50 SA 1 Intesa Sanpaolo -9,9 1,98 2,20 SpA EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Nokian Tyres -0,3 23,51 23,58 plc Volkswagen -0,9 147,20 148,58 AG Volkswagen -0,9 147,20 148,58 AG Porsche Automobil -2,8 54,72 56,28 Holding SE Bayerische Motoren -2,9 57,22 58,93 Werke AG EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Continental AG -15, 85,55 101,62 8 Valeo SA -11, 20,17 22,78 5 Renault SA -11, 23,51 26,50 3 HELLA GmbH & Co -9,5 33,80 37,34 KGaA Pirelli & C -8,8 3,88 4,25 SpA EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Versorger +1,7 374,17 368,00 Finanzdienstleister<.SX +0,7 492,36 488,98 FE> Immobilien +0,3 235,34 234,69 Konsumgüter -0,2 970,50 972,55 Gesundheit -0,3 807,71 810,24 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 06.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banken -10, 75,17 84,20 7 Rohstoffe -5,9 163,15 173,45 Automobil -5,4 380,04 401,67 Anlagenbau -5,2 797,88 841,59 Öl und Gas -4,8 252,53 265,37 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)