TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Die Börsen haben in der abgelaufenen Woche einen historischen Ausverkauf erlebt. Die Angst vor den wirtschaftlichen Schäden des Coronavirus und ein Ölpreisschock ließen den Dax um 20 Prozent abstürzen. Das ist der größte Wochenverlust seit 2008 zu Zeiten der Finanzkrise. Indizes +/- Stand Stand in 13.03.2 Vorwoc % 0 he Dax -20, 9.232,0 11.541, 0 8 87 EuroStoxx50 -20, 2.571,0 3.232,0 5 7 7 Stoxx50 -17, 2.480,6 3.015,2 7 3 0 EuroStoxx-Autoindex<.SX -23, 292,31 379,38 AE> 0 Dax +/- Stand Stand Stärkste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Linde PLC -11, 147,35 167,20 9 Deutsche Post -12, 21,70 24,79 AG 4 SAP SE -13, 92,67 107,52 8 Beiersdorf AG -14, 84,80 98,78 2 Henkel AG & Co -14, 68,26 80,20 KGaA 9 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Adidas AG -28, 171,94 241,05 7 Muenchener -27, 171,30 235,30 Rueckversicherungs 2 Gesellschaft AG in Muenchen Daimler AG -26, 25,65 34,86 4 RWE AG -25, 23,19 31,24 8 Volkswagen -24, 110,88 147,20 AG 7 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Linde PLC -11, 147,35 167,20 9 Danone SA -12, 53,62 60,96 0 Deutsche Post -12, 21,70 24,79 AG 4 LVMH Moet Hennessy -13, 313,10 360,35 Louis Vuitton 1 SE SAP SE -13, 92,67 107,52 8 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Eni SpA -33, 6,86 10,23 0 ING Groep NV -32, 5,13 7,55 0 Total SA -30, 25,78 37,15 6 Engie SA -29, 10,48 14,95 9 Enel SpA -29, 5,58 7,89 3 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Stärkste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Pirelli & C -9,9 3,51 3,89 SpA Ferrari NV -10, 120,50 135,00 7 HELLA GmbH & Co -19, 27,22 33,80 KGaA 5 Compagnie Generale des -19, 75,02 93,20 Etablissements Michelin 5 SCA Nokian Tyres -19, 18,87 23,44 plc 5 EuroStoxx-Autowerte +/- Stand Stand Schwächste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Valeo SA -33, 13,54 20,23 1 Renault SA -28, 16,72 23,40 6 Porsche Automobil -27, 39,67 54,72 Holding SE 5 Daimler AG -26, 25,65 34,86 4 Peugeot SA -26, 11,92 16,15 2 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Chemie -15, 858,51 1.019,0 8 2 Konsumgüter -16, 815,07 970,70 0 Nahrungsmittel -16, 418,71 499,26 1 Technologie -16, 463,15 552,83 2 Gesundheit -17, 667,44 806,14 2 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 13.03.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Öl und Gas -29, 179,27 252,84 1 Versorger -24, 282,06 373,57 5 Versicherung -24, 193,67 256,09 4 Bau -23, 324,80 425,77 7 Banken -23, 57,28 74,99 6