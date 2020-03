TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer im März

Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie hat in den vergangenen Wochen die Börsen weltweit in Turbulenzen gestürzt. Niemals zuvor verbuchten Dax und EuroStoxx50 in einem März so große Verluste. Die Ausweitung der Wertpapierkäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die milliardenschweren Konjunkturprogramme von Bund und anderen Regierungen konnten den Kursrutsch nur abbremsen, aber nicht verhindern. Die Beschränkungen des öffentlichen Lebens treffen die Reise- und Touristik-Branche besonders hart. Ihr europäischer Branchen-Index brach noch niemals binnen eines Monats so stark ein. Gleiches gilt für die Banken. Ihnen drückt die auf unbestimmte Zeit ultra-lockere Geldpolitik der Notenbanken auf die Margen. Indizes +/- Stand Stand in % 31.03.20 Vormona t Dax -16,4 9.935,84 11.890,3 5 EuroStoxx50 -16,3 2.786,90 3.329,49 Stoxx50 -10,8 2.730,31 3.060,01 EuroStoxx-Bankenindex -35,5 54,34 84,20 Italiens Leitindex -22,4 17.050,9 21.984,2 4 1 Italiens Banken -33,4 5.735,18 8.616,42 Spaniens Leitindex -22,2 6.785,40 8.723,20 Spaniens Banken -32,9 427,06 636,08 Athener Leitindex -22,5 558,30 720,35 Griech. Banken -37,6 358,67 575,15 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t Beiersdorf -2,5 92,56 94,90 Linde -6,5 160,55 171,75 Vonovia -7,7 44,86 48,58 SAP -7,9 102,80 111,56 Deutsche Post -8,6 24,78 27,12 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t MTU Aero Engines -39,6 133,35 220,70 Continental -35,4 65,61 101,62 Infineon -28,5 13,43 18,79 Volkswagen -28,1 106,84 148,58 HeidelbergCement -27,4 39,09 53,84 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t Ahold Delhaize +0,5 21,29 21,18 L'Oreal -0,9 238,90 241,00 ASML -2,3 242,45 248,10 Sanofi -4,5 80,14 83,93 Philips -4,7 36,92 38,72 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t Airbus -45,1 59,34 108,10 ING -44,5 4,78 8,61 Societe Generale -40,0 15,35 25,59 Engie -37,4 9,41 15,03 BNP Paribas -37,2 27,51 43,79 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t FinecoBank -12,7 8,29 9,49 Natixis -19,1 2,97 3,67 Deutsche Bank -24,2 5,97 7,88 Caixabank -26,8 1,70 2,32 Raiffeisen Bank -28,4 13,38 18,68 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t Bank of Ireland -48,6 1,72 3,36 Erste Bank -45,6 16,89 31,03 ING -44,5 4,78 8,61 Banco de Sabadell -40,7 0,47 0,79 Societe Generale -40,0 15,35 25,59 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t Gesundheit -3,9 828,03 861,98 Nahrungsmittel -8,0 635,06 690,43 Einzelhandel -9,3 292,86 322,90 Chemie -9,6 823,69 911,09 Konsumgüter -9,6 746,21 825,67 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormona t Banken -29,5 87,80 124,57 Reise und Freizeit -29,1 154,72 218,32 Automobil -24,3 317,82 420,00 Immobilien -21,9 142,35 182,36 Anlagenbau -21,1 426,36 540,23 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)