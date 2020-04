TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Die Lockerung der Coronavirus-Restriktionen und die Hoffnung auf die rasche Zulassung eines Medikamentes gegen den Erreger haben den Börsen in den vergangenen Tagen Auftrieb gegeben. Indizes +/- Stand Stand in % 30.04.20 Vorwoche Dax +5,1 10.861,64 10.336,09 EuroStoxx50 +4,2 2.927,93 2.809,07 Stoxx50 +1,9 2.853,47 2.801,33 EuroStoxx-Bankenindex +9,6 55,12 50,31 Italiens Leitindex +4,9 17.690,49 16.858,89 Italiens Banken +6,0 5.728,56 5.406,47 Spaniens Leitindex +4,7 6.922,30 6.613,90 Spaniens Banken +9,2 406,41 372,17 Stoxx600 +3,2 340,03 329,59 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Deutsche Bank +24,3 6,78 5,45 MTU Aero Engines +15,1 124,30 107,95 Daimler +14,4 31,54 27,56 Lufthansa +13,6 8,16 7,18 HeidelbergCement +11,3 43,38 38,98 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Wirecard -31,2 90,40 131,48 Münchener Rück +0,8 200,80 199,20 Beiersdorf +0,8 95,58 94,78 Vonovia +1,0 45,05 44,61 Bayer +1,0 60,14 59,54 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche BBVA +15,2 2,99 2,59 Daimler +14,4 31,54 27,56 AXA +11,2 16,20 14,56 BMW +11,1 54,05 48,66 Airbus +10,6 57,88 52,34 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Ahold Delhaize -3,4 22,16 22,95 Sanofi -1,9 89,19 90,94 Orange -0,4 11,14 11,19 Philips -0,1 39,72 39,75 Vivendi +0,3 19,71 19,65 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Deutsche Bank +24,3 6,78 5,45 BAWAG +24,1 31,02 25,00 Bank of Ireland +21,3 1,84 1,52 BBVA +15,2 2,99 2,59 Natixis +13,0 2,16 1,91 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Banco BPM +4,8 1,11 1,06 UniCredit +5,1 7,03 6,69 UniCredit +5,1 7,03 6,69 UniCredit +5,1 7,03 6,69 Societe Generale +5,5 14,26 13,52 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Banken +9,4 89,73 82,00 Automobil +9,2 359,77 329,33 Reise und Freizeit +7,6 173,68 161,36 Versicherung +7,3 235,09 219,19 Anlagenbau +5,0 460,24 438,24 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vorwoche Gesundheit -1,2 905,48 916,34 Nahrungsmittel +1,1 667,26 659,96 Einzelhandel +1,8 311,50 305,98 Chemie +2,0 886,27 869,05 Telekom +2,6 204,12 199,01 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)