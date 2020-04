TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer im April

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - V-förmige Erholung am Aktienmarkt: Nach dem schwärzesten März ihrer Geschichte verbuchten der Dax und der breit gefasste europäische Index Stoxx600 im April jeweils den größten Monatsgewinn seit viereinhalb Jahren. Getrieben wurde die Rally durch die billionenschweren Hilfspakete von Notenbanken und Regierungen, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abgefedert werden sollen. Hinzu kamen immer wieder aufkeimende Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der Krise. Indizes +/- Stand Stand in % 30.04.20 Vormonat Dax +9,3 10.861,64 9.935,84 EuroStoxx50 +5,1 2.927,93 2.786,90 Stoxx50 +4,5 2.853,47 2.730,31 EuroStoxx-Bankenindex +1,4 55,12 54,34 Italiens Leitindex +3,8 17.690,49 17.050,94 Italiens Banken -0,1 5.728,56 5.735,18 Spaniens Leitindex +2,0 6.922,30 6.785,40 Spaniens Banken -4,8 406,41 427,06 Stoxx600 +6,2 340,03 320,06 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Infineon +26,2 16,95 13,43 Volkswagen +20,0 128,22 106,84 FMC +19,0 71,66 60,20 Continental +17,7 77,20 65,61 Fresenius +16,8 39,63 33,93 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Wirecard -13,6 90,40 104,65 MTU Aero Engines -6,8 124,30 133,35 Lufthansa -4,7 8,16 8,56 E.ON -3,1 9,15 9,44 Vonovia +0,4 45,05 44,86 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Volkswagen +20,0 128,22 106,84 Fresenius +16,8 39,63 33,93 Nokia +15,9 3,32 2,87 BMW +14,7 54,05 47,12 EssilorLuxottica +14,6 112,65 98,28 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Banco Santander -8,1 2,04 2,22 Total -7,2 32,85 35,39 Societe Generale -7,1 14,26 15,35 Eni -5,5 8,71 9,22 Intesa Sanpaolo -4,4 1,42 1,49 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat FinecoBank +22,3 10,14 8,29 BAWAG +21,3 31,02 25,58 Raiffeisen Bank +17,6 15,73 13,38 Raiffeisen Bank +17,6 15,73 13,38 Erste Bank +17,4 19,83 16,89 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Natixis -27,2 2,16 2,97 Banco de Sabadell -19,4 0,38 0,47 Banco Santander -8,1 2,04 2,22 Banco BPM -7,2 1,11 1,20 Societe Generale -7,1 14,26 15,35 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Automobil +13,2 359,77 317,82 Reise und Freizeit +12,3 173,68 154,72 Technologie +9,9 485,12 441,54 Gesundheit +9,4 905,48 828,03 Finanzdienstleister +9,3 486,97 445,41 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.04.20 Vormonat Öl und Gas -1,8 211,81 215,65 Versorger +2,1 317,53 311,03 Banken +2,2 89,73 87,80 Versicherung +3,1 235,09 228,04 Telekom +3,2 204,12 197,71 (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)