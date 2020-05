TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - An den Börsen herrschte in der abgelaufenen Woche Verunsicherung. Eine nachhaltige Entspannung in der Coronavirus-Krise ist noch nicht in Sicht, gleichzeitig machten schrittweise Lockerungen der Einschränkungen im öffentlichen Leben den Anlegern etwas Hoffnung. Der Dax gewann in der Summe 0,4 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 08.05.2 Vorwoc % 0 he Dax +0,4 10.904, 10.861, 48 64 EuroStoxx50 -0,6 2.909,0 2.927,9 1 3 Stoxx50 +0,8 2.855,0 2.831,1 3 5 EuroStoxx-Bankenindex<. -2,6 53,66 55,12 SX7E> Italiens -1,5 17.424, 17.690, Leitindex 82 49 Italiens -3,0 5.557,4 5.728,5 Banken 5 6 Spaniens -2,1 6.777,3 6.922,3 Leitindex 0 0 Spaniens -4,2 389,19 406,41 Banken Athener Leitindex -3,9 604,05 628,25 Griech. -9,2 309,45 340,90 Banken (Reporter: Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)