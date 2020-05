TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

15. Mai (Reuters) - Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie und der wieder aufflammende Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten in der abgelaufenen Woche gedrückt. Der Dax gab in der Summe vier Prozent nach. Indizes +/- Stand Stand in % 15.05.20 Vorwoche Dax -4,0 10.465,17 10.904,48 EuroStoxx50 -4,7 2.770,70 2.908,11 Stoxx50 -3,1 2.767,09 2.855,73 EuroStoxx-Bankenindex -6,8 50,06 53,73 Italiens Leitindex -3,4 16.852,35 17.439,30 Italiens Banken -2,9 5.398,39 5.562,18 Spaniens Leitindex -4,5 6.474,90 6.783,10 Spaniens Banken -7,3 361,18 389,78 Athener Leitindex -1,8 593,26 604,05 Griech. Banken -11,8 272,81 309,45 Bei den Einzelwerten schafften die Aktien des Versorgers RWE das stärkste Kursplus. Das Unternehmen trotzt der Corona-Krise und profitiert von einem starken Geschäft mit Windenergie. Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 15.05.20 Vorwoche RWE +1,2 27,46 27,13 Fresenius Medical Care +0,6 72,24 71,78 Deutsche Post +0,4 26,90 26,78 Deutsche Telekom -0,1 13,64 13,66 Deutsche Boerse -1,0 147,00 148,55 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 15.05.20 Vorwoche Daimler -11,5 28,01 31,66 HeidelbergCement -9,9 39,88 44,25 Bayerische Motoren -9,3 46,65 51,42 Werke Deutsche Bank -9,1 5,94 6,54 Wirecard -8,5 77,00 84,18 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 15.05.20 Vorwoche Deutsche Post +0,4 26,90 26,78 Deutsche Telekom -0,1 13,64 13,66 Telefonica -0,5 4,20 4,22 Koninklijke Ahold -1,0 22,42 22,64 Delhaize Deutsche Boerse -1,0 147,00 148,55 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 15.05.20 Vorwoche Amadeus IT Group -13,4 35,22 40,69 Airbus -12,1 49,31 56,07 Daimler -11,5 28,01 31,66 Societe Generale -11,3 11,77 13,27 Safran -10,0 73,00 81,12 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)