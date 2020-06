TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 12. Jun (Reuters) - Die wieder aufgeflammte Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle und schwindende Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Krise haben den Börsen in den vergangenen Tagen zugesetzt. Mit Kursverlusten von jeweils etwa sieben Prozent verbuchten Dax und EuroStoxx50 die größten Wochenverluste seit dem Ausverkauf vom März. Indizes +/- Stand Stand in % 12.06.20 Vorwoche Dax -7,0 11.949,28 12.847,68 EuroStoxx50 -6,8 3.153,74 3.384,29 Stoxx50 -5,0 2.933,20 3.086,33 EuroStoxx-Bankenindex -9,8 62,35 69,09 Italiens Leitindex -6,4 18.888,16 20.187,51 Italiens Banken -7,8 6.535,66 7.087,17 Spaniens Leitindex -7,4 7.292,70 7.872,60 Spaniens Banken -11,2 434,80 489,89 Athener Leitindex -5,4 646,80 683,46 Griech. Banken -7,8 353,33 383,21 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche Beiersdorf -0,8 98,24 99,08 Bayer -1,4 65,23 66,15 RWE -2,3 29,70 30,40 Vonovia -3,1 53,14 54,84 E.ON -3,1 9,74 10,05 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche Adidas -13,0 230,10 264,50 HeidelbergCement -12,6 45,60 52,20 MTU Aero Engines -12,6 155,90 178,45 Covestro -12,6 32,72 37,44 Continental -12,5 86,30 98,64 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche Sanofi -0,2 89,02 89,16 Ahold Delhaize -0,4 23,42 23,52 Unilever -1,1 47,33 47,85 Bayer -1,4 65,23 66,15 L'Oreal -2,3 263,40 269,70 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche Airbus -17,3 66,95 80,98 Adidas -13,0 230,10 264,50 Banco Santander -12,4 2,21 2,53 Societe Generale -12,4 14,77 16,85 Safran -11,9 89,84 101,95 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche FinecoBank +2,8 11,58 11,27 Mediobanca -4,2 6,81 7,11 Deutsche Bank -4,9 8,28 8,71 Commerzbank -6,0 4,16 4,43 Bankinter -6,8 4,24 4,55 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche ABN Amro Bank -15,1 7,64 9,00 Bank of Ireland -12,6 1,65 1,89 Banco Santander -12,4 2,21 2,53 Societe Generale -12,4 14,77 16,85 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche Gesundheit -2,0 898,59 917,06 Nahrungsmittel -3,0 673,56 694,61 Versorger -3,5 336,50 348,54 Rohstoffe -3,7 391,74 406,64 Konsumgüter -4,8 823,52 865,00 Stoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 12.06.20 Vorwoche Reise und Freizeit -11,0 175,18 196,90 Automobil -9,5 383,12 423,33 Banken -9,4 94,35 104,14 Öl und Gas -8,9 218,97 240,29 Bau -7,7 425,89 461,62 (Reporter: Hakan Ersen Redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)