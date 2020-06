TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 19. Jun (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung hat die Börsen in der abgelaufenen Woche angetrieben. Der Dax gewann 3,2 Prozent. Aktien des von Bilanzunregelmäßigkeiten erschütterten Zahlungsabwicklers Wirecard brachen um 72 Prozent ein. Indizes +/- Stand Stand in 19.06.2 Vorwoc % 0 he Dax +3,2 12.330, 11.949, 76 28 EuroStoxx50 +3,8 3.272,9 3.153,7 1 4 Stoxx50 +4,0 3.050,4 2.933,2 8 0 EuroStoxx-Bankenindex<. +0,1 62,43 62,35 SX7E> Italiens +4,0 19.643, 18.888, Leitindex 20 16 Italiens +3,5 6.764,5 6.535,6 Banken 9 6 Spaniens +1,7 7.418,7 7.292,7 Leitindex 0 0 Spaniens -0,9 430,93 434,80 Banken Athener Leitindex +3,3 668,34 646,80 Griech. +10, 390,91 353,33 Banken 6 Dax +/- Stand Stand Stärkste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Fresenius SE & Co +7,3 45,32 42,22 KGaA SAP SE +7,1 123,48 115,30 Bayer AG +6,4 69,42 65,23 HeidelbergCement +6,3 48,47 45,60 AG Deutsche Boerse +6,0 158,40 149,45 AG Dax +/- Stand Stand Schwächste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Wirecard AG -72, 25,82 92,13 0 Deutsche Lufthansa -2,9 10,17 10,47 AG Volkswagen -2,4 130,68 133,96 AG Continental AG -0,4 85,92 86,30 BASF SE -0,4 50,94 51,12 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he CRH PLC +7,7 31,87 29,60 Fresenius SE & Co +7,3 45,32 42,22 KGaA SAP SE +7,1 123,48 115,30 ASML Holding +6,7 326,35 306,00 NV Unilever NV +6,6 50,46 47,33 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Societe Generale -3,5 14,25 14,77 SA Banco Santander -2,7 2,15 2,21 SA Volkswagen -2,4 130,68 133,96 AG ING Groep NV -2,3 6,23 6,37 Banco Bilbao Vizcaya -0,8 3,11 3,13 Argentaria SA EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Bank of Ireland Group +10, 1,81 1,65 PLC 1 Mediobanca Banca di +5,2 7,16 6,81 Credito Finanziario SpA Unione di Banche +5,1 2,83 2,69 Italiane SpA Unione di Banche +5,1 2,83 2,69 Italiane SpA Unione di Banche +5,1 2,83 2,69 Italiane SpA EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Commerzbank AG -7,4 3,85 4,16 Erste Group Bank -3,6 21,70 22,50 AG Societe Generale -3,5 14,25 14,77 SA Societe Generale -3,5 14,25 14,77 SA Natixis SA -3,2 2,20 2,27 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Technologie +6,1 655,51 617,82 Gesundheit +4,9 884,72 843,07 Finanzdienstleister<.SX +4,6 492,66 470,86 FE> Bau +4,4 411,07 393,73 Versorger +4,0 346,46 333,15 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 19.06.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banken +0,1 62,43 62,35 Automobil +0,2 367,57 366,68 Versicherung +0,8 238,97 237,05 Immobilien +1,3 204,84 202,19 Reise und +1,7 168,45 165,60 Freizeit (Reporter: Anika Ross, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)