TABELLE-Deutsche und europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Gestützt vom anhaltenden Jobaufbau in den USA ist der Dax mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 12.674,88 Punkte aus dem Handel gegangen. Auf Wochensicht hat er damit 2,9 Prozent zugelegt. Im Folgenden eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer: Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 07.08.20 Vorwoch e Daimler +8,6 40,60 37,40 Covestro +7,5 35,31 32,86 HeidelbergCement +7,2 50,62 47,20 Deutsche Wohnen +7,0 44,10 41,20 Siemens +7,0 115,94 108,32 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 07.08.20 Vorwoch e Fresenius -7,4 39,15 42,27 Wirecard -6,9 1,80 1,93 Beiersdorf -5,3 95,74 101,15 Fresenius Medical -2,5 72,72 74,62 Care Continental -1,6 81,26 82,56 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 07.08.20 Vorwoch e ING +12,0 6,61 5,90 Airbus +11,8 69,30 62,01 Safran +9,3 97,72 89,44 Daimler +8,6 40,60 37,40 Vinci +7,8 78,46 72,80 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 07.08.20 Vorwoch e Fresenius -7,4 39,15 42,27 Banco Bilbao -4,2 2,53 2,64 Danone -3,5 54,58 56,54 EssilorLuxottica -2,6 109,30 112,20 Telefonica -2,2 3,47 3,55 Indizes +/- Stand Stand in % 07.08.20 Vorwoche Dax +2,9 12.674,88 12.313,36 EuroStoxx50 +2,5 3.252,65 3.174,32 Stoxx50 +1,2 2.946,73 2.912,90 EuroStoxx-Bankenindex +3,7 60,85 58,67 Italiens Leitindex +2,2 19.516,43 19.091,93 Italiens Banken +3,2 6.997,36 6.781,06 Spaniens Leitindex +1,1 6.950,50 6.877,40 Spaniens Banken +1,2 380,81 376,31 Athener Leitindex +2,4 632,63 617,61 Griech. Banken +2,9 311,71 302,86 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702)