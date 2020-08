TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 28. Aug (Reuters) - Die Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung und die Aussicht auf weiter billiges Notenbankgeld haben die Börsen in der abgelaufenen Woche angetrieben. Der Dax gewann 2,1 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 28.08.2 Vorwoc % 0 he Dax +2,1 13.033, 12.764, 20 80 EuroStoxx50 +1,7 3.316,4 3.259,7 7 5 Stoxx50 +0,7 2.978,3 2.958,8 7 3 EuroStoxx-Bankenindex<. +5,4 64,01 60,71 SX7E> Italiens +0,8 19.849, 19.695, Leitindex 58 43 Italiens +1,6 7.288,3 7.171,1 Banken 5 6 Spaniens +2,3 7.145,1 6.982,1 Leitindex 0 0 Spaniens +5,8 397,53 375,66 Banken Athener Leitindex +0,2 634,47 633,27 Griech. +0,5 330,04 328,52 Banken Dax +/- Stand Stand Stärkste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he MTU Aero Engines +8,5 157,80 145,45 AG Deutsche Bank +6,3 8,28 7,79 AG Infineon Technologies +5,3 23,34 22,17 AG Bayerische Motoren +4,9 59,61 56,81 Werke AG Continental AG +4,7 91,36 87,28 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Delivery Hero -5,2 90,00 94,96 SE Fresenius Medical Care -2,7 70,90 72,90 AG & Co KGaA Bayer AG -2,3 55,03 56,33 Adidas AG -2,1 253,00 258,50 Henkel AG & Co -0,1 86,28 86,38 KGaA EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Amadeus IT Group +9,7 48,98 44,63 SA Banco Santander +7,6 1,97 1,83 SA ING Groep NV +7,5 7,07 6,58 Banco Bilbao Vizcaya +7,4 2,61 2,43 Argentaria SA BNP Paribas SA +7,2 37,90 35,36 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he CRH PLC -3,3 31,88 32,98 Koninklijke Philips -2,8 41,29 42,50 NV Telefonica SA -2,3 3,40 3,48 Bayer AG -2,3 55,03 56,33 Orange SA -2,3 9,61 9,83 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he BAWAG Group AG +9,3 32,72 29,94 Bank of Ireland Group +9,3 1,99 1,82 PLC Commerzbank AG +8,1 4,97 4,60 Banco Santander +7,6 1,97 1,83 SA ING Groep NV +7,5 7,07 6,58 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Caixabank SA -0,5 1,90 1,91 FinecoBank Banca Fineco -0,4 12,84 12,89 SpA UBI Banca +0,5 3,67 3,66 UBI Banca +0,5 3,67 3,66 Intesa Sanpaolo +0,7 1,82 1,81 SpA EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Rohstoffe +5,5 157,23 149,06 Banken +5,4 64,01 60,71 Reise und +3,6 178,69 172,43 Freizeit Versicherung +3,2 244,26 236,64 Automobil +3,1 404,00 391,80 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 28.08.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Gesundheit -1,5 819,22 831,81 Versorger -0,4 349,15 350,43 Immobilien +0,1 206,30 206,01 Telekom +0,2 252,70 252,28 Medien +0,6 196,53 195,31 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)