TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Die Sorgen vor einer nur schleppenden Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise haben die Börsen in der abgelaufenen Woche gebremst. Der Dax verlor 0,7 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in 18.09.2 Vorwoc % 0 he Dax -0, 13.116, 13.202, 7 25 84 EuroStoxx50 -0, 3.293,0 3.315,8 7 9 1 Stoxx50 -0, 2.983,8 2.986,2 1 7 0 EuroStoxx-Bankenindex<. -4, 58,74 61,31 SX7E> 2 Italiens -1, 19.566, 19.820, Leitindex 3 44 75 Italiens -3, 6.791,1 7.058,9 Banken 8 6 7 Spaniens +1, 7.019,5 6.943,2 Leitindex 1 0 0 Spaniens -4, 366,23 383,90 Banken 6 Athener Leitindex +3, 658,54 636,03 5 Griech. +1, 323,56 317,44 Banken 9 Dax +/- Stand Stand Stärkste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Covestro AG +9, 46,83 42,98 0 Merck KGaA +3, 126,75 122,00 9 Bayer AG +3, 57,22 55,39 3 Adidas AG +2, 279,60 273,30 3 Fresenius SE & Co +2, 39,44 38,56 KGaA 3 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Volkswagen -5, 141,98 149,84 AG 2 RWE AG -3, 30,75 32,00 9 Deutsche Boerse -3, 148,00 153,55 AG 6 Continental AG -3, 90,00 93,28 5 Beiersdorf AG -2, 95,54 98,32 8 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Industria de Diseno +7, 24,89 23,25 Textil SA 1 Amadeus IT Group +5, 51,30 48,58 SA 6 Kering SA +3, 591,50 570,60 7 Bayer AG +3, 57,22 55,39 3 Anheuser Busch Inbev +2, 48,80 47,67 NV 4 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banco Santander -6, 1,69 1,81 SA 4 ING Groep NV -5, 6,63 7,03 7 Volkswagen -5, 141,98 149,84 AG 2 Banco Bilbao Vizcaya -4, 2,32 2,44 Argentaria SA 8 Telefonica SA -4, 3,11 3,26 4 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he BAWAG Group AG +4, 32,54 31,04 8 Caixabank SA +0, 2,02 2,01 5 Natixis SA -0, 2,17 2,18 5 Societe Generale -1, 12,69 12,84 SA 2 Societe Generale -1, 12,69 12,84 SA 2 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banco de Sabadell -11 0,33 0,37 SA ,0 Commerzbank AG -7, 4,48 4,84 4 Banco Santander -6, 1,69 1,81 SA 4 ABN Amro Bank -5, 7,52 7,99 NV 9 Banco BPM SpA -5, 1,39 1,48 8 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Rohstoffe +4, 172,32 164,92 5 Reise und +2, 173,21 168,45 Freizeit 8 Einzelhandel +2, 633,77 618,38 5 Gesundheit +2, 841,69 824,99 0 Anlagenbau +1, 866,01 857,50 0 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 18.09.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banken -4, 58,74 61,31 2 Automobil -2, 415,53 425,72 4 Versicherung -2, 237,07 242,82 4 Finanzdienstleister<.SX -2, 476,29 486,98 FE> 2 Öl und Gas -1, 216,89 221,07 9 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)