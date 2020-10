TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten Donald Trump bringt die Börsen in schwieriges Fahrwasser. In der abgelaufenen Woche hatten Schnäppchenjäger die Kurse hochgetrieben, der Dax hatte 1,8 Prozent zugelegt. Indizes +/- Stand Stand in 02.10.2 Vorwoc % 0 he Dax +1, 12.689, 12.469, 8 04 20 EuroStoxx50 +1, 3.186,2 3.137,0 6 7 6 Stoxx50 +0, 2.906,5 2.882,0 9 3 3 EuroStoxx-Bankenindex<. +2, 54,04 52,98 SX7E> 0 Italiens +1, 19.026, 18.698, Leitindex 8 21 36 Italiens +2, 6.388,8 6.264,8 Banken 0 5 7 Spaniens +3, 6.887,0 6.628,3 Leitindex 9 0 0 Spaniens -0, 339,55 340,84 Banken 4 Athener Leitindex +1, 625,67 617,90 3 Griech. -0, 294,35 296,39 Banken 7 Dax +/- Stand Stand Stärkste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Infineon Technologies +10 25,42 22,97 AG ,7 Continental AG +8, 96,26 88,88 3 RWE AG +6, 33,49 31,38 7 Deutsche Bank +6, 7,20 6,77 AG 2 Daimler AG +5, 46,75 44,19 8 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Bayer AG -16 44,94 53,47 ,0 Covestro AG -1, 43,39 44,23 9 Fresenius Medical Care -1, 70,62 71,52 AG & Co KGaA 3 Volkswagen -1, 132,00 133,30 AG 0 Adidas AG -0, 276,90 278,50 6 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he EssilorLuxottica +9, 118,10 108,35 SA 0 Airbus SE +7, 64,73 60,02 8 Daimler AG +5, 46,75 44,19 8 Bayerische Motoren +5, 62,36 59,06 Werke AG 6 Siemens AG +5, 105,88 100,68 2 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Bayer AG -16 44,94 53,47 ,0 Eni SpA -3, 6,47 6,69 2 Koninklijke Ahold -1, 25,13 25,55 Delhaize NV 6 Safran SA -1, 84,32 85,22 1 Volkswagen -1, 132,00 133,30 AG 0 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Banco BPM SpA +15 1,59 1,37 ,5 Commerzbank AG +7, 4,30 4,00 5 ABN Amro Bank +7, 7,24 6,76 NV 1 Deutsche Bank +6, 7,20 6,77 AG 2 BAWAG Group AG +4, 30,86 29,50 6 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Caixabank SA -7, 1,72 1,85 5 Bankinter SA -6, 3,58 3,82 4 Raiffeisen Bank -0, 12,87 12,94 International 5 AG Raiffeisen Bank -0, 12,87 12,94 International 5 AG Intesa Sanpaolo +0, 1,59 1,58 SpA 4 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Rohstoffe +4, 164,61 157,48 5 Bau +3, 398,86 386,67 2 Technologie +3, 670,99 651,41 0 Immobilien +3, 197,38 191,70 0 Versorger +2, 351,02 340,97 9 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 02.10.2 Vorwoc Kursentwicklung % 0 he Reise und -1, 167,29 170,12 Freizeit 7 Gesundheit -0, 815,45 819,59 5 Telekom +0, 237,16 236,68 2 Öl und Gas +0, 199,84 198,95 4 Medien +1, 198,64 196,36 2 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)