TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 09. Okt (Reuters) - Die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA - auch wenn sich die Gespräche als schwierig erweisen - verhilft dem deutschen Aktienmarkt zu Gewinnen. Der Dax ging am Freitag mit einem Wochengewinn von 2,9 Prozent aus dem Handel. Indizes +/- Stand Stand in % 09.10.20 Vorwoche Dax +2,9 13.051,23 12.689,04 EuroStoxx50 +2,5 3.271,30 3.190,93 Stoxx50 +1,5 2.953,79 2.911,13 EuroStoxx-Bankenindex +6,9 57,88 54,15 Italiens Leitindex +2,7 19.588,01 19.064,31 Italiens Banken +4,9 6.718,80 6.404,49 Spaniens Leitindex +3,0 6.953,80 6.754,50 Spaniens Banken +4,0 354,37 340,65 Athener Leitindex +4,1 651,47 625,67 Griech. Banken +6,7 313,98 294,35 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche MTU Aero Engines +10,2 156,25 141,75 Deutsche Bank +9,0 7,84 7,20 Infineon +8,2 27,51 25,42 HeidelbergCement +8,1 55,94 51,74 BASF +5,8 55,04 52,03 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Deutsche Telekom -0,8 14,40 14,51 Vonovia -0,5 58,74 59,06 Deutsche Boerse -0,3 147,85 148,35 SAP +0,2 133,06 132,76 Delivery Hero +0,3 98,80 98,50 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Anheuser Busch Inbev +10,2 50,49 45,81 BNP Paribas +9,6 33,43 30,49 ING Groep +9,1 6,71 6,15 Amadeus IT Group +9,0 50,38 46,21 CRH +8,9 33,57 30,83 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Koninklijke Ahold -1,7 24,75 25,19 Kone -1,5 73,56 74,66 L'Air Liquide -1,2 133,55 135,15 Deutsche Telekom -0,8 14,40 14,51 Vonovia -0,5 58,74 59,06 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Bank of Ireland +15,7 1,88 1,62 Societe Generale +12,7 12,44 11,04 Natixis +10,5 2,10 1,90 BNP Paribas +9,6 33,43 30,49 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Banco Bilbao Vizcaya +0,2 2,38 2,38 Argentaria Caixabank +1,3 1,75 1,72 Erste Group Bank +1,6 18,13 17,85 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Reise und Freizeit +7,3 179,67 167,45 Banken +6,9 57,88 54,15 Öl und Gas +4,4 208,66 199,93 Nahrungsmittel +4,0 482,29 463,56 Bau +3,9 415,30 399,68 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 09.10.20 Vorwoche Finanzdienstleister -0,2 470,16 471,28 Konsumgüter +1,0 1.093,61 1.082,35 Versorger +1,3 356,02 351,56 Immobilien +1,3 200,52 197,91 Chemie +1,5 1.193,48 1.176,36 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)