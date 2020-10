TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 16. Okt (Reuters) - Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr haben den europäischen Börsen einen versöhnlichen Wochenschluss beschert. Der Dax ging 1,6 Prozent fester bei 12.908,99 Zähler aus dem Handel; auf Wochensicht verbleibt damit ein Minus von 1,1 Prozent. Indizes +/- Stand Stand in % 16.10.20 Vorwoche Dax -1,1 12.908,99 13.051,23 EuroStoxx50 -0,8 3.245,47 3.273,12 Stoxx50 -1,1 2.921,83 2.953,61 EuroStoxx-Bankenindex -4,1 55,55 57,90 Italiens Leitindex -1,0 19.397,84 19.595,38 Italiens Banken -5,8 6.328,76 6.719,66 Spaniens Leitindex -1,5 6.845,90 6.950,90 Spaniens Banken -3,3 342,75 354,48 Athener Leitindex -4,8 620,18 651,47 Griech. Banken -10,6 280,57 313,98 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Delivery Hero +4,9 103,60 98,80 Daimler +2,5 49,40 48,18 Beiersdorf +2,0 100,25 98,28 RWE +1,2 34,01 33,61 Continental +0,6 101,15 100,50 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Fresenius -7,4 36,53 39,46 Merck -4,4 125,20 131,00 Bayer -4,1 44,81 46,73 Muenchener Rueckversicherungs -3,9 210,00 218,50 Gesellschaft Allianz -2,6 163,70 168,14 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche LVMH +5,4 434,10 411,90 Prosus +4,6 83,66 80,00 L'Oreal +3,4 292,00 282,40 Pernod Ricard +2,8 141,95 138,15 Koninklijke Philips +2,7 41,60 40,50 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Intesa Sanpaolo -7,3 1,56 1,68 Anheuser Busch Inbev -6,3 47,31 50,50 AXA -6,3 15,18 16,20 Amadeus IT Group -5,7 47,28 50,14 ING Groep -5,1 6,35 6,69 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Deutsche Bank +0,3 7,87 7,84 Banco BPM -0,7 1,66 1,67 FinecoBank Banca -0,9 12,16 12,27 Fineco BAWAG Group -1,2 32,90 33,30 Bank of Ireland Group -1,6 1,85 1,88 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Commerzbank -8,1 4,32 4,70 UniCredit -7,7 6,85 7,42 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Konsumgüter +2,4 1.121,97 1.095,73 Automobil +1,5 426,32 419,94 Versorger +0,3 357,14 355,95 Technologie +0,3 690,76 688,56 Rohstoffe +0,1 169,39 169,16 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 16.10.20 Vorwoche Banken -4,1 55,55 57,90 Versicherung -3,3 221,45 228,94 Öl und Gas -2,7 203,15 208,83 Nahrungsmittel -2,5 470,58 482,43 Bau -1,8 407,42 414,89 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)