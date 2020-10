TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Die zweite Welle in der Corona-Pandemie mit Rekord-Neuinfektionen in vielen europäischen Ländern und neuen drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat die europäischen Börsen erschüttert. Auf Wochensicht gab der Dax 8,6 Prozent nach - das ist der stärkste Verlust seit dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im März. Im Folgenden eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer: Indizes +/- Stand Stand in % 30.10.20 Vorwoche Dax -8,6 11.556,48 12.645,75 EuroStoxx50 -7,5 2.958,21 3.198,86 Stoxx50 -5,8 2.700,62 2.867,39 EuroStoxx-Bankenindex -7,0 53,41 57,43 Italiens Leitindex -7,0 17.943,11 19.285,41 Italiens Banken -7,4 5.842,57 6.309,04 Spaniens Leitindex -6,4 6.452,20 6.893,40 Spaniens Banken -3,6 346,92 360,06 Athener Leitindex -7,0 569,50 612,32 Griech. Banken -14,0 236,10 274,62 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche Delivery Hero +7,8 98,78 91,66 Deutsche Wohnen -0,6 43,33 43,58 Deutsche Bank -2,7 7,90 8,12 Deutsche Telekom -2,9 13,07 13,47 Vonovia -3,0 54,82 56,52 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche SAP -26,7 91,49 124,90 MTU Aero Engines -13,4 146,55 169,30 Infineon -10,8 23,90 26,80 Volkswagen -10,0 125,10 139,06 BASF -9,9 47,07 52,27 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche Prosus +8,0 85,78 79,40 ASML -1,5 312,00 316,60 Banco Santander -1,9 1,71 1,74 Vivendi -2,5 24,79 25,43 Deutsche Telekom -2,9 13,07 13,47 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche SAP -26,7 91,49 124,90 Nokia -19,5 2,90 3,60 Industria de Diseno -12,4 21,19 24,19 Textil Amadeus IT Group -12,2 40,99 46,66 ING Groep -11,1 5,86 6,59 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche Bank of Ireland Group +5,8 2,11 1,99 FinecoBank Banca +1,6 11,75 11,56 Fineco Banco Bilbao Vizcaya -1,3 2,46 2,50 Argentaria Banco Santander -1,9 1,71 1,74 Deutsche Bank -2,7 7,90 8,12 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche Commerzbank -11,6 4,05 4,57 ING Groep -11,1 5,86 6,59 BNP Paribas -10,9 29,86 33,50 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche Reise und Freizeit -1,3 176,20 178,58 Immobilien -3,8 186,45 193,90 Medien -4,1 198,22 206,77 Telekom -4,4 229,78 240,36 Gesundheit -5,2 758,66 799,99 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.10.20 Vorwoche Technologie -10,1 590,90 657,18 Öl und Gas -7,9 184,76 200,64 Einzelhandel -7,9 567,38 616,11 Finanzdienstleister -7,8 416,09 451,23 Automobil -7,7 395,72 428,90 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)