TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 06. Nov (Reuters) - Die Hoffnung auf einen Wechsel im Weißen Haus hat dem deutschen Aktienmarkt zur besten Woche seit Juni verholfen. Der Dax gab am Freitag zwar 0,7 Prozent nach auf 12.480,02 Punkte, auf Wochensicht verbleibt damit aber ein Plus von acht Prozent. Im Folgenden eine Übersicht über die größten Gewinner und Verlierer: Indizes +/- Stand Stand in % 06.11.20 Vorwoche Dax +8,0 12.480,02 11.556,48 EuroStoxx50 +8,3 3.204,05 2.958,21 Stoxx50 +7,4 2.900,41 2.700,62 EuroStoxx-Bankenindex +6,8 57,03 53,41 Italiens Leitindex +9,7 19.681,68 17.943,11 Italiens Banken +9,8 6.412,71 5.842,57 Spaniens Leitindex +6,5 6.870,40 6.452,20 Spaniens Banken +3,0 357,40 346,92 Athener Leitindex +3,3 588,10 569,50 Griech. Banken +3,2 243,75 236,10 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Delivery Hero +13,7 112,35 98,78 MTU Aero Engines +12,0 164,20 146,55 Linde +11,9 210,60 188,20 HeidelbergCement +11,3 54,66 49,12 Allianz +11,3 168,06 151,06 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Continental +2,0 93,06 91,28 Muenchener Rueck +2,5 205,80 200,80 Covestro +2,6 42,05 40,97 E.ON +3,1 9,23 8,95 Beiersdorf +3,7 93,24 89,90 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Amadeus IT Group +15,6 47,39 40,99 AXA +14,0 15,73 13,80 Intesa Sanpaolo +13,9 1,62 1,42 Prosus +13,0 96,92 85,78 Enel +12,8 7,71 6,83 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Koninklijke Ahold +0,9 23,80 23,59 Delhaize Nokia +1,0 2,93 2,90 Muenchener Rueck +2,5 205,80 200,80 Vivendi +2,9 25,51 24,79 ING Groep +3,5 6,06 5,86 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Intesa Sanpaolo +13,9 1,62 1,42 Societe Generale +12,4 13,08 11,64 BNP Paribas SA +11,3 33,23 29,86 Credit Agricole SA +9,6 7,43 6,78 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Commerzbank -1,4 3,99 4,05 Bank of Ireland Group -0,6 2,10 2,11 Banco Bilbao Vizcaya +1,0 2,49 2,46 Argentaria EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Einzelhandel +9,5 621,33 567,38 Chemie +9,1 1.196,04 1.096,68 Anlagenbau +8,7 882,35 811,92 Technologie +8,7 642,05 590,90 Versicherung +8,5 223,04 205,57 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 06.11.20 Vorwoche Telekom +3,1 236,96 229,78 Reise und Freizeit +4,8 184,62 176,20 Rohstoffe +5,2 163,69 155,64 Nahrungsmittel +5,8 467,64 441,91 Immobilien +6,0 197,65 186,45