TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer des Monats

Frankfurt, 30. Nov (Reuters) - Beflügelt von positiven Nachrichten gleich mehrerer Corona-Impfstoffentwickler hat der Dax den größten November-Kursanstieg seiner Geschichte hingelegt. Seit Monatsauftakt legte der deutsche Leitindex 15,4 Prozent zu - das ist der stärkste Anstieg seit April 2009. Im Folgenden eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer des Monats: Indizes +/- Stand Stand in % 30.11.20 Vormonat Dax +15,0 13.291,16 11.556,48 EuroStoxx50 +18,6 3.507,48 2.958,21 Stoxx50 +13,6 3.068,64 2.700,62 EuroStoxx-Bankenindex +39,0 74,25 53,41 Italiens Leitindex +23,8 22.219,24 17.943,11 Italiens Banken +32,0 7.712,47 5.842,57 Spaniens Leitindex +26,0 8.127,70 6.452,20 Spaniens Banken +48,3 514,59 346,92 Athener Leitindex +29,4 736,92 569,50 Griech. Banken +69,6 400,49 236,10 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat MTU Aero Engines +35,1 197,95 146,55 Allianz +30,8 197,66 151,06 BASF +30,3 61,33 47,07 Daimler +27,1 56,45 44,40 Continental +25,1 114,20 91,28 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat Deutsche Wohnen -3,0 42,04 43,33 E.ON +1,4 9,08 8,95 Delivery Hero +2,5 101,25 98,78 Beiersdorf +4,3 93,74 89,90 Adidas +4,8 267,30 255,00 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat Banco Santander +49,2 2,45 1,64 BNP Paribas +45,9 43,57 29,86 Amadeus IT Group +43,4 58,78 40,99 AXA +43,2 19,76 13,80 Airbus +41,7 88,70 62,59 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat Koninklijke Ahold +1,7 24,00 23,59 Delhaize Vivendi +1,9 25,26 24,79 Kone +2,8 70,28 68,34 Flutter Entertainment +4,2 155,90 149,55 Adidas +4,8 267,30 255,00 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat BBVA +60,3 3,95 2,46 Banco Santander +49,2 2,45 1,64 BNP Paribas +45,9 43,57 29,86 Societe Generale +45,1 16,89 11,64 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat FinecoBank +12,4 13,21 11,75 Deutsche Bank +18,3 9,34 7,90 Banco BPM +20,5 1,87 1,55 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat Banken +39,0 74,25 53,41 Öl und Gas +35,0 249,37 184,76 Versicherung +26,8 260,68 205,57 Automobil +22,7 485,67 395,72 Rohstoffe +19,6 186,17 155,64 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 30.11.20 Vormonat Medien +7,1 212,27 198,22 Gesundheit +9,4 830,06 758,66 Konsumgüter +11,5 1.166,29 1.046,08 Telekom +12,5 258,59 229,78 Immobilien +13,7 211,95 186,45 (Reporterin: Christina Amann. Redigiert von Hans Busemann Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)