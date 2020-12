TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 04. Dez (Reuters) - In der abgelaufenden Börsenwoche legte der Dax nach dem besten November seiner Geschichte eine Verschnaufpause ein. Mit knapp unter 13.300 Punkten am Freitag ergab sich ein Wochenplus von nur 0,1 Prozent. Damit liegt der Leitindex aber immer noch in Reichweite seines Rekordhochs vom Februar. Indizes +/- Stand Stand in 04.12.2 Vormon % 0 at Dax +0, 13.298, 13.291, 1 96 16 EuroStoxx50 +1, 3.535,1 3.492,5 2 0 4 Stoxx50 +1, 3.090,8 3.054,1 2 5 9 EuroStoxx-Bankenindex<. +6, 78,40 73,87 SX7E> 1 Italiens +0, 22.155, 22.060, Leitindex 4 79 98 Italiens -0, 7.647,0 7.654,4 Banken 1 9 2 Spaniens +2, 8.276,8 8.076,9 Leitindex 5 0 0 Spaniens +10 565,43 510,38 Banken ,8 Athener Leitindex +6, 784,95 736,92 5 Griech. +17 470,22 400,49 Banken ,4 Dax +/- Stand Stand Stärkste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at MTU Aero Engines +5, 208,00 197,95 AG 1 Deutsche Bank +4, 9,74 9,34 AG 3 Muenchener +3, 241,50 233,60 Rueckversicherungs 4 Gesellschaft AG in Muenchen Daimler AG +3, 58,21 56,45 1 Adidas AG +3, 275,30 267,30 0 Dax +/- Stand Stand Schwächste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at Linde PLC -4, 203,50 213,90 9 Fresenius Medical Care -3, 68,32 70,50 AG & Co KGaA 1 Vonovia SE -3, 55,78 57,48 0 Deutsche Boerse -2, 136,55 139,75 AG 3 Deutsche Post -2, 39,65 40,50 AG 1 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at Banco Santander +15 2,78 2,42 SA ,1 Amadeus IT Group +11 63,78 57,46 SA ,0 Airbus SE +9, 96,22 87,73 7 BNP Paribas SA +6, 45,55 42,97 0 Flutter Entertainment +5, 163,90 155,50 PLC 4 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at Kone Oyj -5, 66,72 70,32 1 Linde PLC -4, 203,50 213,90 9 Koninklijke Ahold -4, 22,91 23,99 Delhaize NV 5 Danone SA -4, 51,46 53,86 5 Vonovia SE -3, 55,78 57,48 0 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at Banco Santander +15 2,78 2,42 SA ,1 Credit Agricole +13 10,96 9,67 SA ,2 Bank of Ireland Group +13 2,98 2,64 PLC ,0 Banco de Sabadell +12 0,37 0,33 SA ,3 Societe Generale +9, 18,24 16,69 SA 3 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at UBI Banca: Ausgangswert per Hand eintragen UBI Banca: Ausgangswert per Hand eintragen UniCredit SpA -6, 8,10 8,64 3 UniCredit SpA -6, 8,10 8,64 3 UniCredit SpA -6, 8,10 8,64 3 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at Reise und +6, 214,74 201,05 Freizeit 8 Banken +6, 78,40 73,87 1 Rohstoffe +3, 193,22 185,90 9 Öl und Gas +3, 257,20 247,52 9 Bau +2, 453,84 443,58 3 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste in 04.12.2 Vormon Kursentwicklung % 0 at Chemie -2, 1.216,4 1.249,6 7 5 5 Einzelhandel -1, 665,94 676,51 6 Versorger -1, 370,55 375,13 2 Gesundheit -0, 819,86 827,09 9 Medien -0, 211,35 212,05 3 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)