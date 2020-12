TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Die Aussicht auf einen neuerlichen Lockdown in Deutschland noch vor Weihnachten hat die Stimmung am europäischen Aktienmarkt getrübt. Auf Wochensicht sackte der Dax 1,4 Prozent ab. Im Folgenden eine Übersicht über die größten Gewinner und Verlierer: Indizes +/- Stand Stand in % 11.12.20 Vormona t Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Delivery Hero +8,1 109,50 101,25 Adidas +6,0 283,30 267,30 Covestro +4,8 48,98 46,75 MTU Aero Engines +4,2 206,20 197,95 BASF +2,9 63,11 61,33 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Deutsche Bank -5,6 8,82 9,34 RWE -4,8 33,09 34,77 Fresenius Medical -4,1 67,62 70,50 Care Linde -4,0 205,30 213,90 Bayer -3,8 46,45 48,27 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Adyen +14,0 1.827,00 1.602,00 Banco Santander +6,5 2,58 2,42 Eni +6,1 8,81 8,30 Adidas +6,0 283,30 267,30 EssilorLuxottica +5,6 128,20 121,35 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Sanofi -7,3 78,52 84,71 Kering -5,2 573,50 605,00 Industria de Diseno -5,2 26,40 27,85 Textil Linde -4,0 205,30 213,90 Enel -3,8 8,05 8,37 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Bank of Ireland +7,6 2,84 2,64 Banco Santander +6,5 2,58 2,42 Credit Agricole +6,5 10,30 9,67 Banco de Sabadell +6,4 0,35 0,33 Bankinter +2,7 4,26 4,15 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t UniCredit SpA -9,5 7,82 8,64 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Rohstoffe +5,2 195,50 185,90 Öl und Gas +3,5 256,16 247,52 Reise und Freizeit +3,2 207,45 201,05 Konsumgüter +2,3 1.178,57 1.152,13 Immobilien +1,5 214,56 211,34 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 11.12.20 Vormona t Einzelhandel -5,4 639,80 676,51 Telekom -2,9 250,77 258,14 Gesundheit -2,5 806,29 827,09 Versicherung -2,3 253,74 259,76 Versorger -2,1 367,32 375,13 (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)