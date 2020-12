TABELLE-Europäische Kursgewinner und -verlierer der Woche

18. Dez (Reuters) - Nur wenige Punkte vom Rekordhoch entfernt ist dem deutschen Aktienmarkt am Freitag doch noch die Puste ausgegangen. Er ging 0,3 Prozent schwächer bei 13.630,51 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Plus von 3,9 Prozent - das ist das größte Plus seit Mitte Novemmber. Im Folgenden eine Übersicht über die größten europäischen Gewinner und Verlierer der Woche: Indizes +/- Stand Stand in % 18.12.20 Vorwoche Dax +3,9 13.630,51 13.114,30 EuroStoxx50 +1,7 3.546,30 3.485,84 Stoxx50 +0,6 3.096,82 3.078,02 EuroStoxx-Bankenindex +0,8 74,62 74,03 Italiens Leitindex +1,2 21.964,94 21.702,16 Italiens Banken -0,6 7.389,18 7.435,65 Spaniens Leitindex -0,2 8.044,70 8.063,10 Spaniens Banken +1,5 539,63 531,48 Athener Leitindex +2,7 800,06 779,04 Griech. Banken +4,0 513,11 493,29 Dax +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche Volkswagen +9,5 153,38 140,10 Delivery Hero +8,7 119,00 109,50 Continental +8,4 119,35 110,15 Infineon +6,9 30,88 28,88 Daimler +5,7 58,67 55,51 Dax +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche MTU Aero Engines -0,5 205,20 206,20 Deutsche Wohnen +0,4 42,90 42,71 RWE +1,3 33,51 33,09 Linde +1,8 209,00 205,30 E.ON +1,9 9,02 8,86 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche Volkswagen +9,5 153,38 140,10 Adyen +7,1 1.957,00 1.827,00 CRH +6,8 34,64 32,44 Daimler +5,7 58,67 55,51 Bayer +5,6 49,05 46,45 EuroStoxx50 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche Safran -4,4 114,95 120,20 Amadeus IT Group -4,0 57,82 60,22 Prosus -3,5 89,58 92,84 Airbus -2,9 89,54 92,19 Kering -2,8 557,30 573,50 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche Bank of Ireland Group +15,4 3,28 2,84 Bankinter +4,4 4,45 4,26 Commerzbank +4,1 5,29 5,08 Banco de Sabadell +3,8 0,36 0,35 Deutsche Bank +2,4 9,03 8,82 EuroStoxx-Banken +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche KBC Groep -2,2 58,66 60,00 ABN Amro Bank -1,9 7,99 8,14 UniCredit -1,5 7,71 7,82 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche Rohstoffe +6,2 207,54 195,50 Automobil +5,9 507,92 479,78 Versicherung +3,6 262,84 253,74 Technologie +3,5 702,90 679,40 Medien +2,8 220,39 214,45 EuroStoxx-Sektoren +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 18.12.20 Vorwoche Öl und Gas -2,0 250,95 256,16 Bau -0,6 435,67 438,48 Telekom +0,5 251,93 250,77 Immobilien +0,6 215,87 214,56 Einzelhandel +0,6 643,83 639,80 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter der Telefonnummer +49 30 2201 33702)