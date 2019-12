KORRIGIERT-MÄRKTE-Varta und Teamviewer schaffen es in den MDax

(Korrigiert Schreibweise von “Comdirect” im dritten Satz.)

Frankfurt, 04. Dez (Reuters) - Der Nebenwerte-Index MDax bekommt mit dem Batteriehersteller Varta und dem Softwareunternehmen Teamviewer gleich zwei neue Mitglieder. Wie der Börsenbetreiber Deutsche Börse am Mittwochabend mitteilte, müssen dafür 1&1 Drillisch und Fielmann weichen. Sie wechseln in den SDax, in den auch die Direktbank Comdirect aufgenommen wird. Das Kleinwertesegment verlassen dagegen der deutsch-südafrikanische Konzern Steinhoff und Baywa. Die Veränderungen sollen zum 23. Dezember wirksam werden. Der Leitindex Dax bleibt unverändert. (Reporter: Anika Ross, bearbeitet von Elke Ahlswede redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)