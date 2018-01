MÄRKTE-Morgan Stanley zieht bei Aktien Europa den USA vor

Frankfurt, 10. Jan (Reuters) - Die Strategen von Morgan Stanley sehen europäische Aktien im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants derzeit im Vorteil. Nach dem Rekordlauf in 2017 werde den US-Märkten die Puste ausgehen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Deswegen fuhren die Experten des US-Geldhauses ihr Engagement in amerikanischen Aktien zurück und erhöhten die Gewichtung von europäischen Titeln in ihren Portfolios.

“US-Aktien haben sich besser als der Markt entwickelt und sind nahe ihrer Jahresend-Ziele mit begrenztem Aufwärtspotential”, begründeten die Analysten ihre Entscheidung. Hingegen hätten europäische Papiere weiter die Chance, sich überdurchschnittlich zu entwickeln. (Reporter: Helen Reid, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)