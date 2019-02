MÄRKTE-Umfrage - Aktienbörsen stehen vor größerem Rücksetzer

Frankfurt/Bengaluru, 28. Feb (Reuters) - Nach der jüngsten Erholungsrally an den internationalen Aktienbörsen droht nach Einschätzung von Experten ein Rücksetzer. In einer am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Umfrage unter insgesamt 200 Börsenprofis aus aller Welt sagte eine Mehrheit für die Jahresmitte einen Kursrutsch voraus.

“Die Abkühlung der Weltwirtschaft verstärkt sich, der aktuelle Konjunkturzyklus ist bereits recht fortgeschritten, und die Notenbanken haben kaum noch Pfeile im Köcher, um die Wirtschaft zu stützen”, sagte Wjatscheslaw Smoljaninow, Chef-Anlagestratege der Investmentbank BCS. Politische Unwägbarkeiten wie der Zollstreit zwischen den USA und China lasteten ebenfalls auf der Stimmung, fügte sein Kollege David Kelly von Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan hinzu.

Die Aussichten für das Gesamtjahr schätzten Börsianer zurückhaltender ein als in der vorangegangenen Umfrage vor drei Monaten. Die Mehrheit der abgefragten 16 Aktienindizes werde ihre Verluste aus dem vergangenen Jahr bestenfalls wieder aufholen. Der Dax hatte 2018 gut 18 Prozent eingebüßt. Das war das erste Jahresminus seit 2011. Aktuell notiert er knapp neun Prozent über seinem Niveau von Anfang Januar.

Zu den wenigen Börsen, denen Börsianer 2019 deutliche Gewinne zutrauen, gehört die in Sao Paolo. Die Experten setzen auf wachstumsfördernde Reformen der neuen brasilianischen Regierung. (Reporter: Hakan Ersen und Rahul Karunakar redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)