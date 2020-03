TABELLE-US-Kursgewinner und -verlierer im März und im 1. Quartal

Frankfurt, 31. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor einer weltweiten Rezession durch die Coronavirus-Pandemie brockt der Wall Street den größten Kursrutsch seit Jahrzehnten ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 steuerten auf den schwärzesten März seit den 1930er Jahren zu. Ersterem drohte außerdem der größte Verlust in einem ersten Quartal seiner Geschichte. Ähnlich wie in Europa treffen die Reisebeschränkungen die Touristik-Werte besonders hart. Unter den größten Verlierern finden sich aber auch Schieferöl-Produzenten, die unter dem Preiskrieg der beiden großen Öl-Exporteure Saudi-Arabien und Russland leiden. Experten zufolge müsste sich der Ölpreis von derzeit etwa 20 Dollar je Barrel auf etwa 50 Dollar mehr als verdoppeln, damit sich die Schieferöl-Förderung wegen des aufwendigen Fracking-Verfahrens wieder rechnet. Indizes +/- Stand Stand in % 31.03.20 Vormonat Dow Jones -12,5 22.230,83 25.409,36 Nasdaq -9,4 7.761,94 8.567,37 S&P 500 -11,6 2.612,17 2.954,22 Dax -16,4 9.935,84 11.890,35 EuroStoxx50 -16,3 2.786,90 3.329,49 S&P 500 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormonat Citrix Systems +40,4 145,11 103,39 Cabot Oil & Gas +22,9 17,12 13,93 Hormel Foods +13,3 47,12 41,60 Conagra Brands +11,7 29,82 26,69 Take-Two Interactive +11,3 119,65 107,48 S&P 500 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vormonat Apache -82,2 4,45 24,92 Norwegian Cruise Line -68,3 11,83 37,26 ONEOK -66,3 22,47 66,72 Occidental Petroleum -64,2 11,71 32,74 Macy's -61,2 5,13 13,23 Indizes +/- Stand Stand in % 31.03.20 Vorquartal Dow Jones -22,1 22.230,61 28.538,44 Nasdaq -13,5 7.764,36 8.972,60 S&P 500 -19,1 2.612,36 3.230,78 Dax -25,0 9.935,84 13.249,01 EuroStoxx50 -25,6 2.786,90 3.745,15 S&P 500 +/- Stand Stand Stärkste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal NortonLifeLock +31,3 19,36 14,74 Citrix Systems +30,7 144,99 110,90 Regeneron +26,4 474,46 375,48 Netflix +16,4 376,50 323,57 MSCI +15,8 299,10 258,18 S&P 500 +/- Stand Stand Schwächste Kursentwicklung in % 31.03.20 Vorquartal Apache -82,7 4,42 25,59 Norwegian Cruise Line -79,6 11,89 58,41 Noble Energy -75,2 6,17 24,84 Royal Caribbean Cruises -74,8 33,69 133,51 Marathon Oil -74,3 3,49 13,58 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)