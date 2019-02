MÄRKTE-Botox-Hersteller Allergan im Plus - Hedgefonds macht Druck

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Der Hedgefonds Appaloosa mischt sich beim Botox-Hersteller Allergan ein und weckt damit unter Anlegern Hoffnungen auf eine Verbesserung des zuletzt unter Druck geratenen Geschäfts. Die Aktien des US-Pharmakonzerns stiegen am Dienstag um bis zu 2,5 Prozent auf 142 Dollar. Appaloosa forderte in einem Brief an das Management eine Trennung des bislang in Personalunion geführten Posten des Firmenchefs und Verwaltungsratsvorsitzenden. Zudem sei es an der Zeit, neue Geschäftsstrategien und Chancen im Markt auszumachen.

Allergan bekommt bei seinem Kernprodukt Botox Konkurrenz von der kalifornischen Firma Evolus. Die Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Zulassung für deren Faltenglätter Jeuveau, der günstiger sein soll als Botox. Für 2019 rechnet Allergan mit einem Umsatzrückgang.