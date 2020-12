MÄRKTE-Allgeier-Abspaltung Nagarro feiert Börsendebüt

München, 16. Dez (Reuters) - Das vom IT-Dienstleister Allgeier unter dem Namen Nagarro abgespaltene Softwareentwicklungs-Geschäft ist bei seinem Börsendebüt mehr als dreimal so hoch bewertet worden wie die bisherige Muttergesellschaft. Der erste Kurs der Nagarro-Aktie lag am Mittwoch bei 69,00 Euro, Allgeier-Papiere eröffneten mit 24,20 Euro. Damit wird die Nagarro SE allein mit 785 Millionen Euro bewertet. Am Vormittag bröckelten Allgeier auf 19,30 Euro ab, Nagarro legten auf 72,40 Euro zu. Die Anteilseigner der Münchner Firma hatten für jede Aktie ein Nagarro-Papier zusätzlich ins Depot gebucht bekommen. Sie profitieren von der Aufspaltung: Zusammen sind die beiden Aktien 91,70 Euro wert - der Allgeier-Schlusskurs am Dienstag lag bei 87,20 Euro.

Damit erfüllt sich die erste Hoffnung des Vorstands. Die auf ein internationales Geschäft ausgerichtete Nagarro, die Allgeier 2011 erworben hatte, solle als eigenständiges Unternehmen ihr Wachstumspotenzial besser ausschöpfen können. Allgeier ist als IT-Berater, Systemintegrator und IT-Personalvermittler auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtet. Profitabler ist Nagarro schon jetzt: Bei einem Umsatz von rund 430 Millionen Euro soll in diesem Jahr ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 72 bis 77 Millionen Euro zu Buche stehen, Allgeier erwartet bei einem Umsatz von gut 350 Millionen Euro ein Ebitda von 26 bis 30 Millionen Euro. Für Nagarro arbeiten rund 8400 der bisher 11.000 Allgeier-Mitarbeiter. (Reporter: Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201-33702 (für Unternehmen und Märkte) oder 030 2201-33711 (für Politik und Konjunktur)